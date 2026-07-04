Trend Galeri Trend Spor 2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

2026 Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular belli oldu. Listedeki bazı isimler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 04.07.2026 19:28 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 19:30
2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

Tüm dünyanın yakından takip ettiği 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonda forma giyen en genç futbolcular listesi ortaya çıktı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en genç yıldızları…

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

15- Endrick | Brezilya | 19 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

14- Rayan | Brezilya | 19 yaş

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2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

13- Yan Diomande | Fildişi Sahili | 19 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

12- Pau Cubarsi | İspanya | 19 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

11- Luka Vuskovic | Hırvatistan | 19 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

10- Kendry Paez | Kolombiya | 19 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

9- Lamine Yamal | İspanya | 18 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

8- Bekhruz Karimov | Özbekistan | 18 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

7- Lucas Herrington | Avustralya | 18 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

6- Kerim Alajbegovic | Bosna Hersek | 18 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

5- Ayyoub Bouaddi | Fas | 18 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

4- Bara Sapoko Ndiaye | Senegal | 18 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

3- Hamza Abdelkarim | Mısır | 18 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

2- Ibrahim Mbaye | Senegal | 18 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

1- Gilberto Mora | Meksika | 17 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular arasında en yaşlı 30 isim de belli oldu. Süper Lig'in eski yıldızları listede kendisine yer buldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı yıldızları…

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

30- Jordan Henderson | İngiltere | 36 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

29- Ricardo Ade | Haiti | 36 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

28- Ramin Rezaeian | İran | 36 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

27- Ehsan Hajsafi | İran | 36 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

26- Anibal Godoy | Panama | 36 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

25- Ryan Mendes | Yeşil Burun Adaları | 36 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

24- Enner Valencia | Ekvador | 36 yaş

2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

23- Idrissa Gueye | Senegal | 36 yaş