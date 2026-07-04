2026 Dünya Kupası’nın en genç futbolcuları! İşte o isimler…

Tüm dünyanın yakından takip ettiği 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonda forma giyen en genç futbolcular listesi ortaya çıktı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en genç yıldızları... 15- Endrick | Brezilya | 19 yaş 14- Rayan | Brezilya | 19 yaş 13- Yan Diomande | Fildişi Sahili | 19 yaş 12- Pau Cubarsi | İspanya | 19 yaş 11- Luka Vuskovic | Hırvatistan | 19 yaş 10- Kendry Paez | Kolombiya | 19 yaş 9- Lamine Yamal | İspanya | 18 yaş 8- Bekhruz Karimov | Özbekistan | 18 yaş 7- Lucas Herrington | Avustralya | 18 yaş 6- Kerim Alajbegovic | Bosna Hersek | 18 yaş 5- Ayyoub Bouaddi | Fas | 18 yaş 4- Bara Sapoko Ndiaye | Senegal | 18 yaş 3- Hamza Abdelkarim | Mısır | 18 yaş 2- Ibrahim Mbaye | Senegal | 18 yaş 1- Gilberto Mora | Meksika | 17 yaş Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular arasında en yaşlı 30 isim de belli oldu. Süper Lig'in eski yıldızları listede kendisine yer buldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı yıldızları... 30- Jordan Henderson | İngiltere | 36 yaş 29- Ricardo Ade | Haiti | 36 yaş 28- Ramin Rezaeian | İran | 36 yaş 27- Ehsan Hajsafi | İran | 36 yaş 26- Anibal Godoy | Panama | 36 yaş 25- Ryan Mendes | Yeşil Burun Adaları | 36 yaş 24- Enner Valencia | Ekvador | 36 yaş 23- Idrissa Gueye | Senegal | 36 yaş 22- Themba Zwane | Güney Afrika | 36 yaş 21- Kristoffer Nordfeldt | İsveç | 36 yaş 20- Shoja Khalilzadeh | İran | 37 yaş 19- Marko Arnautovic | Avusturya | 37 yaş 18- Camilo Vargas | Kolombiya | 37 yaş 17- Eloy Room | Yeşil Burun Adaları | 37 yaş 16- Ivan Perisic | Hırvatistan | 37 yaş 15- Michael Boxall | Yeni Zelanda | 37 yaş 14- Nicolas Otamendi | Arjantin | 38 yaş 13- Johny Placide | Haiti | 38 yaş 12- Alberto Quintero | Panama | 38 yaş 11- Tim Ream | Amerika Birleşik Devletleri | 38 yaş 10- Lionel Messi | Arjantin | 39 yaş 9- Hernan Galindez | Ekvador | 39 yaş 8- Yuto Nagatomo | Japonya | 39 yaş 7- Fernando Muslera | Uruguay | 40 yaş 6- Vozinha | Yeşil Burun Adaları | 40 yaş 5- Manuel Neuer | Almanya | 40 yaş 4- Edin Dzeko | Bosna Hersek | 40 yaş 3- Luka Modric | Hırvatistan | 40 yaş 2- Guillermo Ochoa | Meksika | 40 yaş 1- Cristiano Ronaldo | Portekiz | 41 yaş