2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

2026 Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta maçları oynanan organizasyonda en çok skor katkısı yapan futbolcular netlik kazandı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en skorer yıldızları... 18- Michael Olise | Fransa | 2 asist 17- Chris Wood | Yeni Zelanda | 2 asist 16- Ryan Gravenberch | Hollanda | 2 asist 15- Joshua Kimmich | Almanya | 2 asist 14- In-beom Hwang | Güney Kore | 1 gol, 1 asist 13- Felix Nmecha | Almanya | 1 gol, 1 asist 12- Nathaniel Brown | Almanya | 1 gol, 1 asist 11- Viktor Gyökeres | İsveç | 1 gol, 1 asist 10- Ramin Rezaeian | İran | 1 gol, 1 asist 9- Yasin Ayari | İsveç | 2 gol 8- Elijah Just | Yeni Zelanda | 2 gol 7- Folarin Balogun | Amerika Birleşik Devletleri | 2 gol 6- Kai Havertz | Almanya | 2 gol 5- Kylian Mbappe | Fransa | 2 gol 4- Alexander Isak | İsveç | 1 gol, 2 asist 3- Deniz Undav | Almanya | 1 gol, 2 asist 2- Erling Haaland | Norveç | 2 gol, 1 asist 1- Lionel Messi | Arjantin | 3 gol