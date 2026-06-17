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2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

2026 Dünya Kupası'nda ilk hafta maçları heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dev turnuvada en fazla gol ve asist katkısı yapan isimler belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 18:37
2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

2026 Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta maçları oynanan organizasyonda en çok skor katkısı yapan futbolcular netlik kazandı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en skorer yıldızları…

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

18- Michael Olise | Fransa | 2 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

17- Chris Wood | Yeni Zelanda | 2 asist

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2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

16- Ryan Gravenberch | Hollanda | 2 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

15- Joshua Kimmich | Almanya | 2 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

14- In-beom Hwang | Güney Kore | 1 gol, 1 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

13- Felix Nmecha | Almanya | 1 gol, 1 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

12- Nathaniel Brown | Almanya | 1 gol, 1 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

11- Viktor Gyökeres | İsveç | 1 gol, 1 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

10- Ramin Rezaeian | İran | 1 gol, 1 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

9- Yasin Ayari | İsveç | 2 gol

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

8- Elijah Just | Yeni Zelanda | 2 gol

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

7- Folarin Balogun | Amerika Birleşik Devletleri | 2 gol

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

6- Kai Havertz | Almanya | 2 gol

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

5- Kylian Mbappe | Fransa | 2 gol

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

4- Alexander Isak | İsveç | 1 gol, 2 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

3- Deniz Undav | Almanya | 1 gol, 2 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

2- Erling Haaland | Norveç | 2 gol, 1 asist

2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

1- Lionel Messi | Arjantin | 3 gol

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #MESSİ #MBAPPE