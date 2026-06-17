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2026 Dünya Kupası’nın en skorer yıldızları! Müthiş yarış alev aldı

2026 Dünya Kupası'nda ilk hafta maçları heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dev turnuvada en fazla gol ve asist katkısı yapan isimler belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 18:37