Trend Galeri Trend Spor 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak 42 ülke! Listede sürpriz takımlar var...

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için artık geri sayıma geçildi. A Milli Futbol Takımı, bugün Kosova karşısında kazanması durumunda 24 yıl sonra organizasyona katılım sağlayacak. Dev turnuva öncesinde elemelerde turnuvaya katılım hakkı elden takımlar da belli oldu. İşte Dünya Kupası bileti alan ülkeler…

Giriş Tarihi: 31.03.2026 13:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 13:39
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Mücadele öncesinde dev turnuvaya giden takımları derledik. İşte o ülkeler...

İŞTE O ÜLKELER...

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - EV SAHİBİ

KANADA - EV SAHİBİ

MEKSİKA - EV SAHİBİ

AVUSTRALYA

SUUDİ ARABİSTAN

ÖZBEKİSTAN

CEZAYİR

JAPONYA

NORVEÇ

GÜNEY KORE

YEŞİL BURUN ADALARI

FİLDİŞİ SAHİLİ

SENEGAL

ARJANTİN

BREZİLYA

KOLOMBİYA

URUGUAY

İNGİLTERE

FRANSA

HIRVATİSTAN

İRAN

ÜRDÜN

KATAR

PORTEKİZ