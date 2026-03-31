2026 FIFA Dünya Kupası'nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova'yı elerse ne kadar kazanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için bu akşam deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 24 yıllık özleme son vermeye çalışacak. Peki Türkiye, Dünya Kupası'na gitmesi halinde ne kadar para ödülü kazanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2026 15:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 15:10
2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde bu akşam deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

KAZANAN DÜNYA KUPASI'NDA

Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

24 YILLIK ÖZLEM

A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında 3. olduğu Dünya Kupası'na yeniden katılarak 24 yıllık özleme son vermek için sahada yer alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Peki Türkiye, Kosova'yı eleyip Dünya Kupası'na gitmesi halinde FIFA'dan ne kadar para ödülü kazanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

TOPLAM ÖDÜL 727 MİLYON DOLAR

2026 Dünya Kupası'nın para ödüllerini belirleyen FIFA, toplam 727 milyon dolar para ödülü dağıtacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

Söz konusu ödül miktarı, 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na göre yüzde 50 artış gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

2026 Dünya Kupası para ödülleri şöyle:

-Şampiyon: 50 milyon dolar

-İkinci: 33 milyon dolar

-Üçüncü: 29 milyon dolar

- Dördüncü: 27 milyon dolar

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

-5-8. sıra: 19 milyon dolar

-9-16. sıra: 15 milyon dolar

-17-32. sıra 11 milyon dolar

-33-48. sıra: 9 milyon dolar

* Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

MİLLİLER NE KADAR KAZANACAK?

NTV'de yer alan habere göre Türkiye, Kosova'yı eleyip 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde 10.5 milyon dolar ayakbastı parası kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

A Milli Takım'ın organizasyonda alacağı sonuçlara göre hak edeceği para ödülü değişkenlik gösterecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda para dağıtılacak! Türkiye, Kosova’yı elerse ne kadar kazanacak?

A Milli Takım Dünya Kupası'na katılması D grubunda yer alacak.

MAÇ TARİHLERİ:

13 Haziran 07:00 Türkiye-Avustralya
19 Haziran 07:00 Türkiye-Paraguay
25 Haziran 05:00 Türkiye-ABD