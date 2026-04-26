600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray – Fenerbahçe derbisi Süper Lig tarihinin en pahalı karşılaşması olacak. 600 MİLYON EUROYU BULUYOR Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon euroyu buluyor. Aslan'ın değeri 345 milyon euro seviyesinde seyrederken Kanarya'nın ise 248 milyon euro olarak öne çıkıyor. OSIMHEN LİSTENİN ZİRVESİNDE Galatasaray'ın en değerli isimlerine bakıldığında Victor Osimhen, 75 milyon euro ile listenin zirvesinde. Onu 26 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz takip ediyor. Noa Lang ve Wilfried Singo 25 milyon, Leroy Sane ile Gabriel Sara ise 22 milyon euro. F.BAHÇE'DE GUENDOUZI İLK SIRADA Fenerbahçe cephesinde ise Matteo Guendouzi 28 milyon euro ile ilk sırada. Matteou Guendouzi'yi Kerem Aktürkoğlu 22 milyon euro ile izliyor. Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif 18'er milyon euro seviyesinde.