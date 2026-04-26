600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi, Süper Lig tarihine geçecek.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 07:00
600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi Süper Lig tarihinin en pahalı karşılaşması olacak.

600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

600 MİLYON EUROYU BULUYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri yaklaşık 600 milyon euroyu buluyor.

600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Aslan'ın değeri 345 milyon euro seviyesinde seyrederken Kanarya'nın ise 248 milyon euro olarak öne çıkıyor.

600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

OSIMHEN LİSTENİN ZİRVESİNDE

Galatasaray'ın en değerli isimlerine bakıldığında Victor Osimhen, 75 milyon euro ile listenin zirvesinde.

600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Onu 26 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz takip ediyor.

600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Noa Lang ve Wilfried Singo 25 milyon, Leroy Sane ile Gabriel Sara ise 22 milyon euro.

600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

F.BAHÇE'DE GUENDOUZI İLK SIRADA

Fenerbahçe cephesinde ise Matteo Guendouzi 28 milyon euro ile ilk sırada.

600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Matteou Guendouzi'yi Kerem Aktürkoğlu 22 milyon euro ile izliyor.

600 milyon euroluk dev derbi! Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihe geçecek

Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif 18'er milyon euro seviyesinde.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
