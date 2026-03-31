A Milli Futbol Takımı’nda büyük tesadüf! Kerem Aktürkoğlu sahnede

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında mücadele etti. Vincenzo Montella, Kosova ile deplasmanda oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'nu en uçta görevlendirdi. A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü, Romanya maçına göre ilk 11'de yer aldı ve orta sahanın merkezinde görev aldı. Kosova karşısında 1-0 öne geçen A Milli Futbol Takımı'nda dikkat çeken bir tesadüf yaşandı. KENAN HAZIRLADI, ORKUN DOKUNDU, KEREM BİTİRDİ 53. dakikada A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Arda Güler'in merkeze çıkardığı topu Orkun Kökçü sol kanada aktardı. Kenan Yıldız çaprazdan içeri girip penaltı noktasına pasını çıkardı. Orkun Kökçü'nün gelişine vuruşunda uzak köşeye doğru giden topta Kerem Aktürkoğlu çizgi üzerinde dokundu ve ağları havalandırdı. KOSOVA'DAN İTİRAZ Kosova cephesi Kerem Aktürkoğlu'nun ofsaytta olduğu yönünde itirazlarda bulundu ancak VAR'dan bir uyarı gelmedi. A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, 15'inci kez gol atma başarısı gösterdi. BÜYÜK TESADÜF A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu'nun golünün 53. dakikada gelmesi dikkat çekti. Bizim Çocuklar'da Romanya ile oynanan yarı final maçında ilk gol yine 53. dakikada gelmişti ve fileleri Ferdi Kadıoğlu havalandırmıştı.