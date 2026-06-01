A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. A Milli Futbol Takımı'nda Can Uzun, Vincenzo Montella tarafından ilk 11'de görevlendirildi. 10. SANİYEDE DİREĞİ GEÇEMEDİ A Milli Futbol Takımı'nda Can Uzun gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Can Uzun'un ceza sahası içinden vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. 16'DA SAHNEYE ÇIKTI Can Uzun, A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya karşısında 16. dakikada bulduğu golde rol aldı. Can Uzun'un bulduğu gol sonrası A Milli Futbol Takımı farkı ikiye çıkardı. BİR İLKİ YAŞADI A Milli Futbol Takımı'nda Can Uzun, ilk kez bir maçta 11'de görev aldı. Öte yandan Can Uzun, A Milli Futbol Takımı kariyerinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. 20 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.