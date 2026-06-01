Trend Galeri Trend Spor A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı'nda Can Uzun'un performansı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.06.2026 21:09
A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaştı.

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

Kadıköy'de oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

A Milli Futbol Takımı'nda Can Uzun, Vincenzo Montella tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

10. SANİYEDE DİREĞİ GEÇEMEDİ

A Milli Futbol Takımı'nda Can Uzun gole çok yaklaştı.

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

Hızlı gelişen atakta Can Uzun'un ceza sahası içinden vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

16'DA SAHNEYE ÇIKTI

Can Uzun, A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya karşısında 16. dakikada bulduğu golde rol aldı.

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

Can Uzun'un bulduğu gol sonrası A Milli Futbol Takımı farkı ikiye çıkardı.

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

BİR İLKİ YAŞADI

A Milli Futbol Takımı'nda Can Uzun, ilk kez bir maçta 11'de görev aldı.

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

Öte yandan Can Uzun, A Milli Futbol Takımı kariyerinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

A Milli Futbol Takımı’nda Can Uzun fırtınası! Bir ilki yaşadı

20 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #CAN UZUN #2026 DÜNYA KUPASI #KUZEY MAKEDONYA