A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu'ndan bir ilk! Romanya maçında başardı

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu bir ilke imza attı.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 21:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 21:47
FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Romanya ile kozlarını paylaştı.

Heyecan dolu mücadele İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve tribünlerin tamamen dolu olduğu gözlemlendi.

FERDİ İLK 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, Romanya maçında Vincenzo Montella tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

Kritik müsabakada gol perdesini açan isim Ferdi Kadıoğlu oldu.

Ferdi Kadıoğlu, 53. dakikada savunma arkasına yaptığı koşu sonrası fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

BİR İLKE İMZA ATTI

Romanya maçında fileleri havalandıran Ferdi Kadıoğlu, A Milli Futbol Takımı'nda bir ilke imza attı.

Ferdi Kadıoğlu, A Milli Futbol Takımı formasıyla ilk resmi golünü Romanya maçında attı.

30 MAÇA ÇIKTI

26 yaşındaki sol bek, A Milli Futbol Takımı'nda toplamda 30. kez forma şansı buldu.

Ferdi Kadıoğlu, A Milli Futbol Takımı'nda daha önce 1 kez özel maçta gol sevinci yaşamıştı.