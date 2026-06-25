A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Bu iş 'Rabbimiz böyle istedi, ne yapalım' diyecek kadar kolay sıyrılacak bir iş değil. Şimdi yavaş yavaş gizli kalmış gerçekler ortaya çıkıyor. 45 derecelik Arizona çölünde kamp yapmak mı yoksa FIFA'ya ilave bir ücret ödeyip daha serin, daha iyi şartlarda bir yerde kamp yapmak mı daha önemli.