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A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı ABD maçı öncesi SABAH SPOR yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk değerlendirmelerde bulundu. Vincenzo Montella ile ilgili yorumlar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 22:28 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:56
A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

2026 Dünya Kupası'na ilk iki maç sonrası veda eden A Milli Futbol Takımı, sonucun hiçbir şeyi değiştirmeyeceği maçta ABD ile kozlarını paylaşacak. SABAH SPOR yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, A Milli Futbol Takımı'nın ABD maçını mercek altına aldı.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

AHMET ÇAKAR: KAZANALIM DA TESELLİ OLSUN LAFLARINA GÜLÜP GEÇİYORUM!

Sonuç ne olursa olsun maçtan sonra eve dönüyoruz. 'ABD karşılaşmasını kazanalım, teselli olsun' laflarına sadece gülüp geçiyorum.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Ortada çok ciddi hayal kırıklığı, travma ve aldatılmışlık hissi var. Mesela grubumuz İspanya, Belçika, Türkiye ve ABD'den oluşsaydı da ilk iki maçta İspanya ve Belçika'ya yenilip elenmiş olsaydık bu kadar gam yemezdik.

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A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Düşünebiliyor musunuz bizim Süper Lig'de ilk 3'e giremeyecek milli takımlara karşı kaybettik. Neymiş '65 şut atmışız', neymiş 'kalemize 3 defa gelmişler.' Tarih bunları yazmayacak. Tarih Curaçao'nun, Yeşil Burun'un bile puan aldığı Dünya Kupası'nda gol atmadan ilk iki maçı kaybederek elendiğimizi yazacak.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Bu iş 'Rabbimiz böyle istedi, ne yapalım' diyecek kadar kolay sıyrılacak bir iş değil. Şimdi yavaş yavaş gizli kalmış gerçekler ortaya çıkıyor. 45 derecelik Arizona çölünde kamp yapmak mı yoksa FIFA'ya ilave bir ücret ödeyip daha serin, daha iyi şartlarda bir yerde kamp yapmak mı daha önemli.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Böyle örnekleri sıralamak mümkün. Zaten 26 kişilik kadro açıklandığında bazı şeylerin ters gittiği belliydi. Ülke futbolu olarak kaybımız çok büyük.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

GÜRCAN BİLGİÇ: TAKIMI VE BEKLENTİLERİMİZİ GELİŞTİRECEK BİR HOCA ŞART

Gözümüz son sözlerini nasıl söyleyeceklerinin üstünde… Oyuncu grubunun tüm parlaklığına rağmen matlaşmasıyla şok yaşadık, öfkeliyiz…

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Arda Güler'in Paraguay maçından sonraki röportajında "Gol bile atamadık" diyerek kendilerini eleştirmesi çok anlamlı. Başarısız ve yetersiz kaldıklarının farkındalar. Bunu bilemeyen iki kişi var; biri Montella, diğeri İbrahim Hacıosmanoğlu…

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

İtalyan hocayı sıkça eleştirdim. Açıkçası beğenmiyorum. Temel gerekçelendirmem; yönettiği karşılaşmalarda bizden daha güçlü hiçbir takımı yenemediğimiz için. Başarılı teknik adamların eşik atlaması ya bu maçlarda ya da turnuvalarda olur. Hoca sınıfta kaldı.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Peki Amerika bizden iyi oynuyor mu? Evet… Peki bizden daha iyi takım mı? Hayır… Bir tarafta, "Avustralya 3'lü oynadığı için iki forvete döndüm" diyen ABD Teknik Direktörü Pochettino, diğerinde sistemi koruyup oyuncu değiştirerek çözüm arayan Montella…

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Uluslar Ligi'nde A Grubu'ndayız. En iyilerle oynayacağız. Sayın Hacıosmanoğlu, Türk Milleti'ni umarım yolda tanıştıklarına değişmez. Bu maçın ardından hem Bizim Çocukları hem de beklentilerimizi geliştirip başarıya ulaşacak teknik adamı bulur.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

BÜLENT TİMURLENK: BELKİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNE GÜZEL OYUNLA VEDA EDERLER

Turnuva başlarken 'Gruptaki son sınavımız final niteliği taşır, kazınırsak lider çıkarız' diyorduk açıkçası. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Kağıt üzerinde ne ABD'nin ne de bizim galibiyetimiz hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Hayatın pratiğinde bu mücadeleyi milli futbolcular ve Montella açısından sadece prestij karşılaşması olarak tarif edemem. ABD'nin geniş bir rotasyon yapacağı kesin. Doğrusu Montella'nın da iki maçtaki hayal kırıklığının baş aktörlerini sahaya süreceğini sanmıyorum.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Dolayısıyla önemli maç eksiği olan yedek oyuncuların atletizm enerjisi yüksek Amerikalılar karşısında ne kadar şansı olur bunu da okuyucunun takdirine bırakıyorum.

A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’

Bizi EURO 2024'e götüren, çeyrek finale yükselten, Dünya Kupası'na götüren, Uluslar A Ligi'ne yükselten Montella'nın A Milli Takım koltuğunda misyonunu tamamladığını, sonbahardaki Fransa, İtalya, Belçika maçları için Türk insanı karşısında güven veren bir karakter olmaktan çıktığını söylemek lazım. Futbolcular, bu başarıları yaşarken kendilerine liderlik eden hocalarına belki iştahlı bir futbolla güzel bir veda etmek isterler.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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