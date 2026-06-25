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A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’
A Milli Futbol Takımı’nın ABD maçı öncesi olay sözler! ‘Belki Montella’ya güzel oyunla veda ederler’
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı ABD maçı öncesi SABAH SPOR yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk değerlendirmelerde bulundu. Vincenzo Montella ile ilgili yorumlar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 22:28
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:56