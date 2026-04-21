A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası maçları bu statlarda! İşte kapasiteleri...

2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı eleyerek 24 yıl sonra turnuvaya gitmeye hak kazandı. 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşılan dev organizasyon öncesinde maçların oynanacağı stadyumları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 17:59
2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. A Milli Futbol Takımı da turnuvada yer alacak.

Dev organizasyonakısa bir süre kala, kritik karşılaşmaların oynanacağı stadyumlar da belli oldu.

Toplam 16 stadyumun yer alacağı turnuvada kapasiteler de dikkat çekti. İşte stadyumların büyüklükleri…

İŞTE O STADYUMLAR

Dallas (Arlington) ➜ 94,000 (AT&T Stadium)

Mexico City ➜ 83,000 (Estadio Banorte)

New York / New Jersey ➜ 82,500 (MetLife Stadium)

Atlanta ➜ 75,000 (Mercedes-Benz Stadium)

Kansas City ➜ 73,000 (Arrowhead Stadium)

Houston ➜ 72,000 (NRG Stadium)

San Francisco Bay Area ➜ 71,000 (Levi's Stadium) (Türkiye-Paraguay)

Los Angeles ➜ 70,000 (SoFi Stadium) (Türkiye-ABD)

Philadelphia ➜ 69,000 (Lincoln Financial Field)

Seattle ➜ 69,000 (Lumen Field)

Boston ➜ 65,000 (Gillette Stadium)

Miami ➜ 65,000 (Hard Rock Stadium)

Vancouver ➜ 54,000 (BC Place) (Türkiye - Avustralya)

Monterrey ➜ 53,500 (Estadio BBVA)

Guadalajara ➜ 48,000 (Estadio Akron)

Toronto ➜ 45,000 (BMO Field)

