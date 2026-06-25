Trend Galeri Trend Spor A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler 0 puanla son sırada yer aldığı ve veda ettiği organizasyonda ev sahibi ile kozlarını paylaşacak. Türkiye – ABD maçının muhtemel 11'leri ve Vincenzo Montella'nın tercihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 22:52 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:57
A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra büyük umutlarla gittiği Dünya Kupası'na yarın resmen veda edecek. D Grubu'nda liderlik beklerken Avustralya'ya 2-0, 10 kişi kalan Paraguay'a da 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşatan Ay-Yıldızlılar, son maçını sabah 05.00'te ABD ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı da 2-0 yenerek liderlik koltuğunda oturan ev sahibi karşısında herkesin beklentisi aynı… Uzak kıtadan sıfır gol-sıfır puan istatistiği ile dönmemek. Yaşanan tüm hayal kırıklığına rağmen Türkiye yine güneş doğmadan ekran karşısına geçecek.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

Çünkü bu sadece bir futbol maçı değil, Ay-Yıldızlı forma, tribünde ağlayan çocuklar ve gün doğmadan sokaklara dökülmüş milyonlardan özür dilemek için bir fırsat. Türkiye'ye, size yakışanı yapmadan dönmeyin.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

69 bin 650 koltuk kapasiteli Los Angeles'taki Sofi Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Cezayir'den hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

KADER MAÇI OLACAK

İlk iki maçta hüsran yaşayan ve tüm eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Montella'nın ABD maçında farklı bir 11'le sahaya çıkması beklenmiyor.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

İtalyan hocanın İsmail Yüksek yerine Orkun'u monte etmesi ve ileri uçta Kerem'in yerine Can Uzun'la başlama ihtimali olabilir.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

Bugüne kadar yanlışlarında ısrar ettiği için büyük tepki gören Montella'nın ABD karşısında alacağı sonuç, TFF Başkanı arkasında dursa da olumsuz bir skorda geleceğini etkileyebilir.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

EŞİTLİK VAR

A Milli Futbol Takımı ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Ay-Yıldızlılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, ABD de 2 kez kazandı. 1 mücadele berabere tamamlandı. Türkiye'nin 7 golüne, ABD aynı sayı ile karşılık verdi.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

İki ülke son olarak 7 Haziran 2025 tarihinde ABD'nin Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşılaşırken, Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

ABD'NİN MUHTEMEL 11'İ

Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD'nin Türkiye maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Freese, Scally, Trusty, M.Robinson, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Tillman, Pepi.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ

Vincenzo Montella'nın ABD maçında tercih etmesi beklenen muhtemel ilk 11 şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu (Can Uzun)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #ABD #DÜNYA KUPASI #TÜRKİYE #2026 DÜNYA KUPASI