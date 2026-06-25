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A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı
A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı
2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler 0 puanla son sırada yer aldığı ve veda ettiği organizasyonda ev sahibi ile kozlarını paylaşacak. Türkiye – ABD maçının muhtemel 11'leri ve Vincenzo Montella'nın tercihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 22:52
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:57