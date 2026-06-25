A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! İşte Vincenzo Montella’nın muhtemel 11 kararı

EŞİTLİK VAR

A Milli Futbol Takımı ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Ay-Yıldızlılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, ABD de 2 kez kazandı. 1 mücadele berabere tamamlandı. Türkiye'nin 7 golüne, ABD aynı sayı ile karşılık verdi.