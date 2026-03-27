A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Kosova! Çok sayıda tanıdık isim kadroda

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile rakip oldu. Kosova hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 00:59 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 01:00
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı, Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kosova, yarı finalde Slovakya deplasmanında 2-1 geriye düştüğü maçtan 4-3 galip ayrıldı ve finalde A Milli Futbol Takımı ile eşleşti.

MAÇ DEPLASMANDA

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolundaki son maçını Kosova ile deplasmanda oynayacak.

Kosova ile A Milli Futbol Takımı arasındaki maçta kazanan takım Dünya Kupası bileti alacak.

TANIDIK İSİMLER VAR

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Kosova'da Türkiye'de geçmişte oynamış ve şu anda oynayan çok sayıda oyuncu var.

Arijanet Muric, Florent Hadergjonaj, Fdan Aliti, Milot Rashica ve Vedat Muriqi gibi isimler Türk futbolunu yakından tanıyor.

GRUPTA 2. OLMUŞLARDI

Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nu 2. sırada tamamlamış ve 11 puan toplama başarısı göstermişti.

Kosova Milli Takımı'nda Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani ile Albian Hajdari isimleri ön plana çıkan isimler arasında.

Kosova ile A Milli Futbol Takımı arasındaki maç Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.