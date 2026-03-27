A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya karşısında 1-0 galip geldi ve finale yükseldi. A Milli Futbol Takımı'nın tarihi zaferi dış basında gündem oldu.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 00:24 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 00:36
A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Romanya engelini 1-0'lık skorla geçti. A Milli Futbol Takımı bu sonucun ardından Dünya Kupası'na 1 maç daha yaklaştı.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

A Milli Futbol Takımı'nın tarihi zaferi, dış basında da gündem oldu. İşte Türkiye'nin Romanya maçındaki zaferi sonrası yapılan haberler…

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

Reuters: Türkiye, Arda Güler'in ilham verdiği galibiyetle Romanya'yı geçerek play-off finaline yükseldi.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

"ARDA GÜLER İLE DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA"

Marca: Arda Güler ile dünyanın öbür ucuna! Maçı mükemmel bir asistle çözdü. Ferdi Kadıoğlu da bunu değerlendirerek maçın tek golünü attı.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

France 24: Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'yi Romanya karşısında zafere taşıdı ve Dünya Kupası'nın eşiğine getirdi.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

"KLAS ASİSTİ FERDİ GOLE ÇEVİRDİ"

Record: Arda Güler'in klas asistini Ferdi Kadıoğlu gole çevirdi. Türkiye, Romanya'yı tek golle eledi.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

The Athletic: Maçı domine etse de son anlarda birkaç kez yüreği ağzına gelen Türkiye tek golle play-off finalinde.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

"ARDA GÜLER PARLADI"

La Gazzetta dello Sport: Arda Güler parladı, Ferdi Kadıoğlu golü attı. Montella'nın Türkiye'si Romanya'yı yenerek play-off finaline yükseldi.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

"RÜYA GİBİ ASİST"

GOAL: Arda Güler'den rüya gibi asist! Türkiye'nin Dünya Kupası hayali sürüyor.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

Flashscore: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile Türkiye, Romanya'yı yendi ve play-off finaline yükseldi.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

"DÜNYA KUPASI HAYALİ YAŞIYOR"

BILD: Dünya Kupası hayali yaşıyor! Arda Güler'in enfes asistiyle gelen gol Türkiye'yi sevince boğdu.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

"TÜRKLERİN RÜYASINI CANLI TUTUYOR"

AS: Arda Güler, Türklerin rüyasını canlı tutuyor! Real Madridli oyuncunun yaptığı büyülü asist, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin tek golünü atmasını sağladı.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

A Bola: Ferdi Kadıoğlu, Türklerin galibiyetini getiren kritik golü attı. Türkiye, Romanya'yı eledi ve 2026 Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya zaferi dış basında gündem oldu! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu vurgusu: Türklerin rüyasını canlı tutuyor

ESPN: Türkiye hak ederek finalde. Topa daha fazla sahip olan, daha fazla şans yaratan Türkiye, Arda Güler'in kalite kokan asisti sonrası Ferdi Kadıoğlu ile golü buldu, rakibini eleyerek play-off finaline uzandı.