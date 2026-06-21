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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8. haftasında Çin karşısında 3-2 galip geldi. Bu sonucun ardından voleybol dünya sıralamasında son durum belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 22:29 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 22:36
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8. haftasında Filenin Sultanları, Çin ile karşı karşıya geldi ve 3-2'lik skorla kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyeti sonrası gözler voleybol dünya sıralamasına çevrildi. İşte voleybol dünya sıralamasında son durum…

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

15- Fransa | 205.21 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

14- Belçika | 206.37 puan

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

13- Çekya | 222.75 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

12- Dominik Cumhuriyeti | 226.38 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

11- Kanada | 257.13 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

10- Sırbistan | 257.49 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

9- Almanya | 262.57 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

8- Hollanda | 287.58 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

7- Japonya | 338.09 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

6- Çin | 338.13 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

5- Polonya | 347.95 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

4- Amerika Birleşik Devletleri | 356.85 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

3- Türkiye | 358.51 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

2- Brezilya | 427.21 puan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

1- İtalya | 466.32 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ #ÇİN #FİLENİN SULTANLARI