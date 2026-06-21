A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i devirdi! Dünya sıralaması değişti

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8. haftasında Filenin Sultanları, Çin ile karşı karşıya geldi ve 3-2'lik skorla kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyeti sonrası gözler voleybol dünya sıralamasına çevrildi. İşte voleybol dünya sıralamasında son durum… 15- Fransa | 205.21 puan 14- Belçika | 206.37 puan 13- Çekya | 222.75 puan 12- Dominik Cumhuriyeti | 226.38 puan 11- Kanada | 257.13 puan 10- Sırbistan | 257.49 puan 9- Almanya | 262.57 puan 8- Hollanda | 287.58 puan 7- Japonya | 338.09 puan 6- Çin | 338.13 puan 5- Polonya | 347.95 puan 4- Amerika Birleşik Devletleri | 356.85 puan 3- Türkiye | 358.51 puan 2- Brezilya | 427.21 puan 1- İtalya | 466.32 puan