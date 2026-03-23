A Milli Takım’a üç müjde! Korkulan olmadı...

26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımıza 3 müjde birden geldi. Kritik maç öncesi korkulan olmadı. İşte detaylar…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 23.03.2026 07:00
A Milli Futbol Takımımız, 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İdmana Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, Dortmund'dan Salih Özcan ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan 6 isim de katılırken, toplam 24 kişi ile çalışma gerçekleşti.

Önceki gün ağrıları sebebiyle antrenmana çıkamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır ile düz koşuyla yetinen Abdülkerim Bardakcı'dan da iyi haber geldi.

Üç oyuncu, dünkü idmanda takımla çalıştı. Avrupa'daki lig müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte diğer futbolcularımız da bugün kampa katılacak ve tam kadro olarak çalışmalar hızlanacak.

Ay-Yıldızlılar perşembe günü Romanya engelini aşarsa, Slovakya-Kosova galibiyle karşılaşacak.

HAGİ'DEN TAKTİK: HAKAN'A DİKKAT EDİN!

Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, ülkesinde Pro Sport'a konuştu.

61 yaşındaki teknik direktör, "Çoğu kişi Türkiye'yi favori gösteriyor ama sadece kendi sahalarında oynadıkları için, bence tek avantajları bu. Biz de Avrupa Şampiyonası'na katılan bir Romanya Milli Takımı'yız, tecrübemiz var.

Stadyum önemli değil, ülke için oynayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar. Duyguları iyi yönetmeyi bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en önemli oyuncusu sorusuna ise "Hakan Çalhanoğlu çok deneyimli bir isim. Şu anda oynadığı kulüpteki performansı, deneyimi ve yaşıyla takım için çok önemli bir oyuncu" diye konuştu.