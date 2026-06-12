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A Milli Takım’da yüzleri güldüren gelişme! Geri döndü...

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Kritik mücadele öncesi A Milli Takım'ın yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:32 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 07:34
A Milli Takım’da yüzleri güldüren gelişme! Geri döndü...

Dünya Kupası macerasına Avustralya maçıyla başlayacak Milli Takım'da nefesler tutuldu.

A Milli Takım’da yüzleri güldüren gelişme! Geri döndü...

Kritik sınavın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'dan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü.

A Milli Takım’da yüzleri güldüren gelişme! Geri döndü...

Bir süredir takımdan ayrı çalışan 21 yaşındaki sol kanat, ilk bölümde bireysel çalıştı, taktik idmanda çift kale maçta yer aldı.

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A Milli Takım’da yüzleri güldüren gelişme! Geri döndü...

Kenan Yıldız'ın kritik maç öncesi çalışmalara başlaması Montella'yı da sevindirdi.

A Milli Takım’da yüzleri güldüren gelişme! Geri döndü...

İtalya hocanın, Avustralya karşılaşmasında hücum planlarını Kenan üzerine kurduğu ve rakip savunmayı avlamak için onunla ilgili setler belirlediği kaydedildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #A MİLLİ TAKIM