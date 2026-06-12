A Milli Takım’da yüzleri güldüren gelişme! Geri döndü...

Dünya Kupası macerasına Avustralya maçıyla başlayacak Milli Takım'da nefesler tutuldu. Kritik sınavın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'dan gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan 21 yaşındaki sol kanat, ilk bölümde bireysel çalıştı, taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Kenan Yıldız'ın kritik maç öncesi çalışmalara başlaması Montella'yı da sevindirdi. İtalya hocanın, Avustralya karşılaşmasında hücum planlarını Kenan üzerine kurduğu ve rakip savunmayı avlamak için onunla ilgili setler belirlediği kaydedildi.