A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

63. dakikada Scally'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Pepi'nin vole vurmak isterken ıskaladığı meşin yuvarlak arkasındaki Pulusic'ten sekip havalanarak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



90+8. dakikada sağ kanattan rakiplerinden şık bir çalımla sıyrılan Arda'nın pasıyla topu alan Salih, ortasını arka direğe yaptı. Burada meşin yuvarlağın sahibi olan Can Uzun'un içeriye çevirdiği topa kale alanı içindeki Kaan Ayhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2