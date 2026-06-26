Trend
Galeri
Trend Spor
A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...
A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...
2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Daha önce vedası garanti olan Türkiye, rakibini 3-2 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.06.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 07:28