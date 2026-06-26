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A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Daha önce vedası garanti olan Türkiye, rakibini 3-2 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 07:28
A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ABD ile karşılaştı. Los Angeles Stadyumu'nda oynanan maç 3-2 sona erdi.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

ABD maçın 3. dakikasında Trusty ile öne geçti. Milli takımımız Arda Güler'in 10. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Türkiye 31. dakikada Orkun Kökçü ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. ABD, maçın 49. dakikasında Berhalter ile yeniden skora denge getirdi. Milliler, 90+8. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle rakibini 3-2 mağlup etti.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın yıldız ismi Arda Güler, yalnızca attığı golle değil, kırdığı rekorla da Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

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A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

2026 Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran genç yıldız, bu golüyle Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu unvanının (21 yaş 4 ay) yeni sahibi oldu. Arda, böylece 2002 Dünya Kupası'nda attığı golle bu rekoru elinde bulunduran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

Emre Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda gol attığında 21 yaş 9 aylıktı. Aradan geçen 24 yılın ardından Arda Güler, yaklaşık 5 ay daha genç yaşta gol atarak rekorun yeni sahibi olmayı başardı. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler, Dünya Kupası sahnesinde de adından söz ettirerek Türk futbolunun geleceği adına büyük umut verdi.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

MİLLİ TAKIMIN İKİNCİ GOLÜ ORKUN'DAN

Milli takımımız ikinci golünü 31. dakikada Orkun Kökçü ile buldu. Eren'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Orkun'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

Ay-yıldızlı ekibin galibiyet golünü 88. dakikada oyuna giren Kaan Ayhan, 90+8. dakikada ağlara yolladı. Karşılaşmayı 70 bin 492 taraftarın izlediği açıklandı.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

MİLLİLERDE GALİBİYET GOLÜ KAAN AYHAN'DAN

Millilerde galibiyet golü Kaan Ayhan'dan geldi. Mücadelenin 90+8. dakikasında Can Uzun'un sol çaprazda yaptığı vuruşta kaleciden sekerek arka direğe açılan topu Kaan, kale önünde ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

31 yaşındaki futbolcu, ABD müsabakasıyla 74. milli maçına çıktı 6. golünü kaydetti. Maça yedek başlayan Kaan Ayhan 88. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

OZAN KABAK VE OĞUZ AYDIN İLK KEZ OYNADI

Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk maçlarına ABD karşısında çıktı.

Teknik direktör Montella, Avustralya ve Paraguay maçlarında şans vermediği Ozan ve Oğuz'a ABD karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

KAPTAN ZEKİ ÇELİK

Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer aldığı ay-yıldızlı ekipte Zeki Çelik kaptan olarak sahaya çıktı.

Zeki, Türkiye'nin Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında da kaptanlık pazubendi takmıştı.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 3. dakikasında ABD öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Belharter uzak direğe ortaladı. Kale sahası önü sağ çaprazında boş kalan Trusty, meşin yuvarlağı düzeltip çaprazdan sert vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

10. dakikada A Milli Futbol Takımı maçta eşitliği yakaladı. Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta rakipten önce topu kapan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına hareketlenen Arda Güler'le yeniden topu buluşturdu. Yıldız oyuncu karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

31. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler, soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada McKenzie'nin sol taraftan kullandığı uzun taç atışında savunmada Abdülkerim'in kafayla dokunduğu topu Orkun uzaklaştırmak istedi. Orkun Kökçü'nün kısa kalan vuruşunda Berhalter, ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazından yerden çektiği sert şutla takımına beraberliği getirdi. 2-2

62. dakikada sol kanattan gelişen ABD atağında çapraz pozisyondan ceza sahasına sokulan Pulusic'in vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası serüveni sona erdi! Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti? İşte sonuç...

63. dakikada Scally'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Pepi'nin vole vurmak isterken ıskaladığı meşin yuvarlak arkasındaki Pulusic'ten sekip havalanarak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90+8. dakikada sağ kanattan rakiplerinden şık bir çalımla sıyrılan Arda'nın pasıyla topu alan Salih, ortasını arka direğe yaptı. Burada meşin yuvarlağın sahibi olan Can Uzun'un içeriye çevirdiği topa kale alanı içindeki Kaan Ayhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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