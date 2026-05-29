ABD’de A Milli Futbol Takımı endişesi! “Arda Güler, Türkiye’nin sihirbazı”

2026 Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'ndaki rakibi ABD'de spor yayın organı Sports Illustrated, Türkiye'yi mercek altına aldı. A Milli Futbol Takımı için yapılan analizde, 'Türkiye sadece sayıyı tamamlamak için burada değil' başlığı kullanıldı. A Milli Futbol Takımı'nın play-off maçlarına dair, '24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdiler, bu büyük bir geri dönüş. Vincenzo Montella oyun sistemiyle takım savunmasını kusursuzlaştırdı. Türkiye mart ayındaki play-off'larda kalesinde neredeyse hiç pozisyon vermedi' yorumunda bulunuldu. 'ARDA GÜLER, TÜRKİYE'NİN SİHİRBAZI' A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler için, 'Sadece 21 yaşında ama şimdiden Türkiye'nin sihirbazı. En dar savunmaları bile açabilecek pas yeteneğine ve ceza sahası dışından uzak köşeye bırakacağı şutlarla tek başına maç çözecek sihre sahip' denildi. Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'na dair, 'Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nun kanat üretkenliği üst düzey. Hakan Çalhanoğlu ile İsmail Yüksek orta sahada birbirini mükemmel tamamlıyor' ifadeleri kullanıldı. A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu için, 'Türkiye'de önde oynayan her oyuncu defansa koşmakta istekli. Ancak topa sahip olduklarında bambaşka bir takıma dönüşüyorlar. Oyunun temposunu Hakan Çalhanoğlu kontrol ediyor' denildi. 26 HAZİRAN'DA RAKİP OLACAĞIZ A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun üçüncü maçında 26 Haziran'da ABD ile kozlarını paylaşacak. Bizim Çocuklar grup aşamasında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı grup aşamasındaki bir diğer rakibi Paraguay ile 20 Haziran'da kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçları ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.