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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

Son dakika transfer haberleri: Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen yıldız ismi radarına aldı. İngiliz ekibinin transfer şartlarını karşılamaya hazır olduğu ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:26
Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

Geride bıraktığımız sezonda büyük bir başarıya imza atarak İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'den şaşırtıcı bir transfer atağı geldi.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Ada ekibi, gözünü Fenerbahçe'ye dikti.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

Bir dönem sarı-lacivertlilerde asbaşkanlık da yapan Ilıcalı, yıldız oyuncuyu radarına aldı.

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Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

ANDERSON TALISCA HAMLESİ

Takvim'de yer alan habere göre; Hull City, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca ile ilgileniyor.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

Premier Lig ekibinin, Talisca'nın yıllık 8.5 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek finansal güce sahip olduğu aktarıldı.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

DURUMU DEĞERLENDİRİLİYOR

Hull City kurmaylarının oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transferi için değerlendirme yaptığı kaydedildi.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Öte yandan 32 yaşındaki golcü, ağrıları nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan idmana katılamamıştı.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedbir amaçlı MR'a giren Talisca'nın durumu gün içinde belli olacak.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

39 GOL ATTI

Ocak 2025'te Fenerbahçe'nin yolunu tutan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli formayla 68 maçta 39 gol atıp 7 asist kaydetti.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...

Anderson Talisca'nın Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...
Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#HULL CİTY #FENERBAHÇE