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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Hull City şartları karşılamaya hazır...
Son dakika transfer haberleri: Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen yıldız ismi radarına aldı. İngiliz ekibinin transfer şartlarını karşılamaya hazır olduğu ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 01.07.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 10:26