Ademola Lookman, Fenerbahçe’de! N’Golo Kante koşa koşa geliyor

Ara transfer döneminde dört koldan çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ademola Lookman transferini rakamlar konusunda mutlu sonla bitirdi. Sefere çıkan sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Devin Özek, üç gündür İtalyan ekibi Atalanta ile doğrudan görüşmelerini yürütüyor. BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ Çizme kulübü, Nijeryalı hücum oyuncusu için başlangıçta talep ettiği 45 milyon Euro'luk bonservis bedelini 40 milyon Euro'ya düşürdü. Fenerbahçe bu rakamı net olarak vermese de bonuslarla birlikte karşılayabileceğini iletti. Tarafların ortak noktada buluştuğu, ödeme planında da el sıkışılmasının ardından bu transferin kısa sürede sonuçlanacağı bildirildi. Bu arada Atletico Madrid de devreye girerken 28 yaşındaki oyuncunun, tercihinin Türkiye'den yana olduğu belirtildi. Kanarya, Lookman'la seneliği 7 milyon Euro'dan 4.5 yıllık anlaşma yapmıştı. Lookman, Atalanta formasıyla 137 maçta görev alırken 55 gol, 27 asist kaydetti. Kariyerinde 102 kez sol kanat, 95 defa forvet arkası, 62 kez sağ kanat, 41 defa da santrfor olarak görev yaptı. Lookman, Nijerya'nın 2023 Afrika Uluslar Kupası finaline giden yolda ve Atalanta'nın 2023-24 UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluğunda gösterdiği üstün performansla Ballon d'Or'a aday gösterilen ilk Atalanta oyuncusu olmuştu. KANTE KOŞA KOŞA GELİYOR Orta sahaya lider bir oyuncu arayan Fenerbahçe, Kante defterini yeniden açmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için tam 72 saattir Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Yönetici Ertan Torunoğulları, görüşmeleri bizzat yürütürken Fenerbahçe rakamı yükseltti. Sarı-lacivertliler, Suudi kulübüne 5 milyon Euro bonservis ve şampiyonluk bonusu içeren son teklifini iletti. Yıldız oyuncunun 'Ben anlaştım. Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim' çıkışı süreci bitme noktasına getirdi. Başlangıçta çift haneli bonservis beklentisi olan Al-Ittihad'ın, bu rakamdan önemli ölçüde geri adım attığı ve teklifi kabul etmeye hazırlandığı öğrenildi. 2023 yılında Chelsea'den bedelsiz olarak Al-Ittihad'ın yolunu tutan 34 yaşındaki oyuncunun da artık yeniden Avrupa'da forma giymek istediği bildirildi. 2018'de Fransa ile Dünya şampiyonu olan Kante'nin kariyerinde 13 kupa var. DURAN ROTAYI FRANSA'YA KIRDI Fenerbahçe'de transferde sıcak saatlar yaşanıyor. Juventus'un istemediği Jhon Duran, kiralık olarak Lille yolunda. İlk etapta sarı-lacivertliler, Kolombiyalı golcünün kontratını feshedecek. 22 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için aldığı 6 milyon Euro maaşını ise Fransız kulübü ödeyecek. Yazın Al-Nassr'dan kiralanan ve futboldan çok olaylarıyla gündeme gelen Duran, 21 maçta 5 gol, 3 asist üretti. CHERIF'E 22 MİLYON EUROLUK TEKLİF GİTTİ Fenerbahçe, forvet arayışında Angers'nin 19 yaşındaki golcüsü Sidiki Cherif'in peşine düşmüştü. Sarı-lacivertlilerin, 22 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifini ilettiği bildirildi. Fransız futbolcuyla Fulham ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği ancak en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtildi. Kanarya, kadroda düşünmediği Jhon Duran'ın yerini genç oyuncuyla doldurmayı planlıyor.