Afrika Fenerbahçeli yıldızı konuştu! Milli takım için teklif...

Fenerbahçe'nin Gineli genç golcüsü Sidiki Cherif, Afrika basınında gündem oldu. Genç golcü için dikkat çeken bir iddia ortaya atılırken, milli takım tercihine de değinildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2026 07:02
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde renklerine bağladığı genç golcüsü Sidiki Cherif, Afrika basında gündem oldu.

Son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 19 yaşındaki santrforun yükselen performansına dikkat çekilirken gelecek için umut verdiği kaydedildi.

"GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİYOR"

Guinefoot sitesinde yer alan değerlendirmede, "Cherif, F.Bahçe için belirleyici olmaya başladı. Güçlü bir mesaj veriyor.

"GİNE'YE SEÇİLİR" İDDİASI

Bu gidişle kısa süre içinde Gine Milli Takımı'na seçilir. Geleceği parlak görünüyor. Genç yaşına rağmen kararlı ve öz güvenli" ifadeleri kullandı.

Match Afrique'daki yazıda ise, "Sidiki, Bayo'nun takımı Gaziantep'i ezici bir üstünlükle yenerek yeteneğini teyit etti.

Bu hızlı adaptasyon, sezonun geri kalanı için olumlu bir sinyal. Türk futbolunun zorlu dünyasında kendine bir yer edinecek gibi" yorumu yapıldı.

MİLLİ TAKIM İÇİN KARAR VERMEDİ!

Gine doğumlu olan 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif, Fransa U16 Takımı'nda forma giydi.

Henüz A Milli Takım konusunda kararını vermeyen genç oyuncunun, Gine'den kısa sürede teklif alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 18+4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla transfer ettiği oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist yaptı.

19 yaşındaki oyuncunun 7 milyon euro olan piyasa değeri yeni güncellemeyle 18 milyon euroya yükseltildi.