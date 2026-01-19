Trend
Galeri
Trend Spor
Afrika Kupası'nda olaylı final sonrası Ismail Jakobs'tan şok sözler: "Her şey ortaya çıkacak"
Afrika Kupası'nda olaylı final sonrası Ismail Jakobs'tan şok sözler: "Her şey ortaya çıkacak"
Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal-Fas finali olaylı geçti. Kupayı müzesine götüren taraf Senegal olurken, 3 futbolcunun, maç esnasında rahatsızlanması büyük şüphe yarattı. Galatasaraylı Ismail Jakobs, maçın ardından şok sözler söyledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:02