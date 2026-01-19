Trend Galeri Trend Spor Afrika Kupası'nda olaylı final sonrası Ismail Jakobs'tan şok sözler: "Her şey ortaya çıkacak"

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal-Fas finali olaylı geçti. Kupayı müzesine götüren taraf Senegal olurken, 3 futbolcunun, maç esnasında rahatsızlanması büyük şüphe yarattı. Galatasaraylı Ismail Jakobs, maçın ardından şok sözler söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.01.2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:02
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Fas, Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.di.

Mücadelede Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri 80'de, Galatasaray'dan Ismail Jakobs 111'de ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye ise 90+3'de oyuna dahil oldu.

90+8'inci dakikada Fas'ta kullanılan köşe vuruşunda Brahim Díaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti.

SENEGAL SAHADAN ÇEKİLDİ

Penaltı kararına tepki gösteren Senegal cephesi, sahadan çekilme kararı aldı. Görüşmelerin ardından ikna edilen Senegal sahaya döndü.

DIAZ PENALTIYI KAÇIRDI

Mücadele, kaldığı yerden devam ederken, Brahim Diaz tartışmalara neden olan penaltıyı gole çeviremedi ve final maçı uzatmalara gitti.

PAPA GUEYE SAHNEYE ÇIKTI

Senegal, dakikalar 94'ü gösterdiğinde ise Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Uzatmaların ilk yarısı Senegal'ın üstünlüğüyle geçildi.

ŞAMPİYON SENEGAL OLDU

Kalan dakikalarda takımlar başka gol bulamayınca Senegal, Fas'ı 1-0 mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu.

FİNALDE BÜYÜK ŞÜPHE

Senegalli 3 futbolcunun, ev sahibi Fas ile oynanan final maçı sırasında rahatsızlanması büyük şüphe yarattı.

OYUNCULAR HASTANELİK OLDU

Pape Matarr Sarr, Krepin Diatta ve Ousseynou Niang hastaneye kaldırıldı. Sarr gözlem altında tutulurken, Diatta ve Niang ise taburcu edildi.

JAKOBS'TAN ŞOK SÖZLER

Galatasaray'ın forma giyen Senegal Milli Takımı'nın sol beki Ismail Jakobs ciddi suçlamalarda bulundu.

"ÇOK ŞEY ORTAYA ÇIKACAK"

Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarının sağlık durumuna vurgu yapan Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu İsmail Jakobs, "Maçtan önce çok şey oldu. Sanırım maçtan sonra da çok şey ortaya çıkacak.

"ÖĞRENECEKSİNİZ"

Sadece bu durum değildi ama öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr'ın başına devre arasında çok şey geldi" dedi.