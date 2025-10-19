Trend
Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, puanını 25 yaptı. RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19.10.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 07:56