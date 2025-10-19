Trend Galeri Trend Spor Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, puanını 25 yaptı. RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Bülent Timurlenk karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.10.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 07:56
Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, Başakşehir'i Leroy Sane'nin attığı gollerle 2-1 devirdi. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev aldı.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

SABAH Spor'un usta yazarları, mücadeleye dair çarpıcı yorumlarda bulunurken, pozisyonlara açıklık getirdi.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

LEVENT TÜZEMEN: Karşılaşmaya Leroy Sane imza attı

Sane'yi ilk kez istekli, coşkulu ve çalışkan gördüm. Sorumluluk alarak oynadı, İlkay'ın hazırladığı pozisyonda düzelttiği topu düzgün bir vuruşla tavana astı. Sane, golün dışında takım savunmasına destek verdi ve sık sık orta alana gelerek pas trafiğine katıldı. Attığı ikinci golde Sara ile yaptığı duvar pasının yanında çabukluğunu, tekniğini ve hızını ön plana çıkardı. Maça Sane imza attı. Şu gerçek; özlenen Sane, Galatasaray'ın oyununun patronu İlkay'ın yardımıyla sahne alacak. Mertens sonrası İlkay transferi sistem için doğru hamle oldu.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"BARIŞ ŞUT ÇALIŞMASI YAPMALI"

İlkay, koşu kalitesinin yanı sıra attığı kilit paslarla Galatasaray'a hücum etkinliği kazandırdı. Sara, oyunu yönetme konusunda etkin rol alınca İlkay rahat oynama fırsatını yakaladı. Sara, yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. Barış Alper, yine mücadelesini gösterdi ama gol denecek son vuruşlarda yine isabetsizdi. Barış şut çalışmasını ısrarla yapmalı. Torreira, kalitesini ve çalışkanlığını alkışlattı.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"KAAN-ABDÜLKERİM YAN YANA OYNAMAZ"

Başakşehir ilk yarı Galatasaray kalesine hiç gitmedi. Okan Buruk'un yaptığı rotasyon, Galatasaray'ın oyun ritmine ve pas alışkanlıklarına olumsuz yansıdı. Galatasaray eğer 4 günde iki maçı üst üste oynayamayacaksa bu pahalı kadro neden kuruldu? Nuri Şahin'in ikinci yarıya Da Costa ile Ebosele hamlesi Galatasaray'ın başını ağrıttı. Biri ofsayt olmak üzere Galatasaray iki gol yedi. Kaan Ayhan-Abdülkerim ikilisi savunmanın göbeğinde yan yana oynamaz. Çünkü ikisi de çok ağır.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray bu lige fazla geliyor!

Galatasaray 3 puanlık müthiş deplasman serisine dün gece bir yenisini daha ekledi. Rotasyon da yapsalar düşük vitesle de oynasalar hiçbir şey değişmiyor. Çünkü ligimizin düşük kalitesine bu kadro fazla geliyor. İlk devreye bakıyorum; Galatasaray etkili bir takım presi yapmıyor. Tempo da yüksek değil. Ama bölüm bölüm pozisyonlar buluyor ve devre sonunda skor avantajını sağlıyor. Bu yarıdaki Başakşehir'in hali tam bir felaket!

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"İŞ BİTİRMEYE YETERLİ OLDU"

İkinci devrede Başakşehir gol attı ama VAR kararıyla kritik ofsayta takıldı. Biraz hareketlendiler ve beraberlik golünü buldular. Ama 2 dakika geçmeden Galatasaray tekrar öne geçti. Sonuçta Okan Buruk'un oyuncu değişikliğiyle devam eden dakikalar yine Galatasaray'ın kaçırdıklarına sahne oldu. Gelelim genel görüşlerime; milli maç arasında Sane'nin çalışmış olduğu belliydi. Fizik gücü tam istenen düzeyde olmasa da biraz hareketlenmesi bizim ligimizde iş bitirmeye yeterli oldu. Kaliteli 2 gole imza attı. Ben Sara'yı beğendim. Ayrıca uzun süre yedekliğine rağmen görev alan Kaan Ayhan'ın her zaman profesyonelliğini takdir ederim.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"ALIŞTIĞIMIZ EFORU SARF ETMEDİ"

Torreira dün gece alıştığımız eforu sarf etmedi. İlkay zaten iyi bir organizatör. Barış Alper her zamanki gibi dağınık ama yıpratıcı lokomotif özelliğini göz ardı etmemek lazım. Başakşehir'in uzun senelerdir en büyük özelliği kolektif yapısıydı. Bu tamamen elden gitmiş durumda. Kısacası alışılmış önemli klaslığını artık kaybetmişler!

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

AHMET ÇAKAR: Sinsi hatalar yaptı!

Galatasaray vitesi yükseltmeden yine kazanmasını bildi ama maçın analizinden önce hakem Atilla Karaoğlan'ın analizi şart. Son derece sinsi hatalarla dolu bir maç yönetti. Bunu Başakşehir'in iptal edilen golü için söylemiyorum, o gol ofsayt. Shomurodov'un ayağı 5-10 santim ileride. Fakat G.Saray'ın attığı ikinci gol öncesi Lucas Torreira ile Başakşehirli oyuncunun mücadelesinde el falan yok. Hakem uyduruyor, Torreira çabuk başlıyor ve gol geliyor.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"BUNUN İÇİN SİNSİ HATALAR DİYORUM"

Yine ikinci yarıda ceza alanı içinde Başakşehirli oyuncu, Torreira ile mücadele ediyor. Top diğer Başakşehirli oyuncuya gelip penaltı oluyor ama hakem yine bir faul uydurup topu G.Saray'a veriyor. O kadar cin ki son saniyelerde önde olan Eldor Shomurodov'un arkasındaki Kaan'a faul yaptığını söylüyor. Bunlar belki çok göze batmadı, zaten bunun için sinsi hatalar diyorum.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"KIPIRDANMAYA BAŞLADI"

Gelelim G.Saray'a… Leroy Sane ufak ufak kıpırdanmaya başladı. İlk yarıda İlkay'ın, ikinci yarıda da Sara'nın harika paslarını kalitesiyle düzeltip gol yapmayı bildi. Fakat ilk yarı özellikle Başakşehir'i çok eleştirmemiz lazım. Ne yaptıkları belli değil. Adeta kaleye kasten gitmek istemediler gibi.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"İKİNCİ VİTESTE 3 PUANI ALDI"

İkinci yarı biraz kıpırdandılar. Gol ve pozisyonları buldular. Sonuçta Galatasaray, Bodo/Glimt ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi sıkmadan, ikinci viteste her zamanki gibi 3 puanı almayı başardı.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

MUSTAFA ÇULCU: Karaoğlan kafasına göre!

Uzun bir aradan sonra ilk defa büyük takım maçına çıkan Atilla Karaoğlan'ın gösterdiği kartlar kesinlikle evrensel standartlarda değil. Bazıları uydurma, bazıları balans sarısı. Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında İcardi'ye faulü Ömer Ali yaptı ama faulü yine Başakşehir attı!

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"İPTAL KARARI DOĞRU"

Torreira-Kemen mücadelesinde faul yok, Galatasaray lehine faul verdi! Eren Elmalı ve Kaan Ayhan'a gösterdiği sarıları bir kez daha izlemeli. Başakşehir'in 47. dakikada attığı golde son vuran Shomurodov, ofsayt. VAR'dan gol iptali doğru.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"SAHADA GÖRDÜĞÜ GERÇEKLİKLE DEĞİL..."

Galatasaray lehine ikinci gol öncesi verdiği elle oynama kararı tuhaf! Osimhen'in suratına el-kol illegal kullanımdan maske çıktı ama Ebosele'ye sarı çıkmadı. FIFA hakemimiz, maalesef sahada gördüğü gerçeklikle değil kafasındaki balans kararlarla maç yönetiyor.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

BÜLENT TİMURLENK: Sane kıpırdadı!

Milli aradan dönerken bir sonraki sınav mutlaka kazanılması gereken Bodo/Glimt maçı olunca Okan Buruk da beklenen rotasyonu yaptı. Osimhen ve Lemina kulübede. Davinson'un yokluğunda Kaan Ayhan stoper. Nuri Şahin'in elinde iyi bir kadro var. Ancak Çağdaş Atan ile sezona kötü başlayan Başakşehir'in milli ara sonrasını beyaz bir sayfa olarak göreceği ortadaydı. Galatasaray ilk yarı telaştan uzak, momentumu elinde tutan, uzaktan avını bellemiş ve tek hamleyle indirecekmiş gibi bakan bir aslan gibiydi. Hiç pozisyon vermediler.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"SANE'NİN BİTİRİCİLİĞİNİN ALTINI ÇİZMEK LAZIM"

Torreira ve Sara'nın iyi oyunu, Sane'nin kıpırdamasına Barış ve İcardi de eşlik edebilse tabelayı erken değiştirirlerdi. Sane'nin ilk golünde İlkay yine nasıl büyük bir maestro olduğunu ortaya koydu. Buruk, ikinci yarıda topu rakibe bırakacaktı ancak önce ofsayttan dönen, ardından ev sahibinin golü hesapları kısa süreliğine bozdu. Çünkü Galatasaray beklenenden de çabuk ikinci golü buldu. Bu golde Sara'nın nefis asistinin ve Sane'nin bitiriciliğinin altını çizmek lazım.

Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?

"MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ ZOR OLACAKTI..."

Eren'in iyi gününde olmadığı maçta Buruk, takımın enerjisini yüksek tutabilmek için 4 değişikliği birden 74'te yaptı, doğru karardı. Kenardan gelenlerin as kadronun adamları olduğunu düşünürsek oyunu biraz daha kontrol etmeleri ve takımın bu kadar baskı yemesini önlemeleri gerekiyordu. Milli ara dönüşü zor olacaktı, öyle de oldu. Çarşamba günü maçın müziği de başka havası da.