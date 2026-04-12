Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı! Makarov - Guendouzi pozisyonu kırmızı kart mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0'la geçti ve puanını 66 yapmasını bildi. SABAH Spor'un usta yazarları; Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlar, Makaro ile Guendouzi arasındaki pozisyona açıklık getirdi. İşte o değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 12.04.2026 07:11
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Kante, Talisca (2) ve Nene'nin golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, puanını 66'ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.

SABAH Spor'un usta kalemleri, Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesine dair değerlendirmelerde bulundu.

GÜRCAN BİLGİÇ: YILDIZLAR ZAMANI

Kolay görünen zor maçlardan biriydi Fenerbahçe adına. Karagümrük'ten daha önce ağızları yanmıştı, bu kez elinde hücum planı da olan Kayseri direnci ile karşılaştılar. Asensio'nun yokluğunda çözüm üretmek zor. Görevi Talisca'dan bekliyorlar ama onun aklında takımı oynatmak yok.

"RAKİBİN PLANLARI ÇIKMAZA GİRDİ"

Sürekli kaleyi düşünüp, kendine şut açısı yaratmak ilk düşüncesi. Rakip kapanınca da takımın hedef pas noktası haline geldi. Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi.

"MAÇIN KONTROLÜ FRANSIZ'DA..."

Guendouzi'nin de hakkını yemeden, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bitime beş maç kala hâlâ Semedo'yu bekliyor sarı-lacivertliler. Sakatlık geçti ama maç eksiği ya da Nene ile uyumsuzluğu, hangisini seçerseniz seçin Fenerbahçe sadece sol kanattan oynamaya çalışan bir takım haline geldi. Lig biterken bu tip teknik eleştiriler yapmanın çok anlamı da yok aslında.

"YETENEKSİZ, YORUM GÜCÜ EKSİK..."

Sadece ekstra oyuncuların parlattığı, onların yetenekleri ile yol alındığı dönemdeyiz. 26 Nisan'daki büyük final öncesinde farklı kazanarak dönmek önemliydi Fenerbahçe adına. Hakem Ali Yılmaz için klavye oynatmak da doğru değil. Böyle yeteneksiz, yorum gücü eksik bir hakeme bir de derbi yönettirdiler. Dünya Kupası'na hakem gitmedi, MHK'nin yapabildiği de iki tarafı da sinir küpü yapan bu arkadaşlar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: ÇALIŞKAN İKİLİ!

Fenerbahçe deplasmanda Kayseri engelini kolay geçti. İlk 45 dakika 10 kişiyle kapanan rakip karşısında top sürekli Fenerbahçe'deydi. Ama pas trafiğinin yavaş olması nedeniyle etkili değildi. İkinci yarının ortalarında oyundan çıkana kadar Cherif, hareketli olmasına rağmen hiçbir olumlu hareket yapamadı. Nene'nin dar alanda istediği varyasyonları yapmak, yapısına uygun değil.

"AZ KOŞARAK İŞ YAPMA PEŞİNDEYDİ..."

Bir diğer sorun da sakatlıktan çıktıktan sonra fizik açıdan düşüş yaşayan Semedo'nun ofansif girişimlerine hiç başvuramayışıydı. Devre sonuna kadar Talisca'nın 2 şut denemesi var. Biri direkten döndü. Devre sonunda ise Kante'den gelen güzel bir gol... İkinci yarı Kayseri katı savunmayı bırakınca 1-2 tehlike yarattılar ama üst üste iki golle Fenerbahçe maçı bitirdi. Yine Kante ile Guendouzi en çalışkan oyunculardı. Talisca az koşarak iş yapma peşindeydi, 3'üncü denemesinde golü buldu.

"HAKEMLERE NASIL GÜVENECEKSİN?"

Tabii bir görüşüm de Fred ile ilgili; geçen hafta Asensio'nun sakatlığıyla derbide oyuna giren Fred, iyi de görev yapmıştı. Ancak Tedesco onu çok geç oyuna aldı. Tedesco'nun dün gece yaptığı en ilginç olay da şuydu: Son değişiklikle Talisca santrfor, Milli Takım'da santrfor oynayan Kerem ise 10 numara pozisyonundaydı. Dün gece yine bir hakem skandalı yaşandı. Ali Yılmaz ve VAR'daki Sarper Barış Saka, müştereken rakibine kafa atan oyuncuyu sahada tuttular. Sonra bu hakemlere nasıl güveneceksin?

MUSTAFA ÇULCU: YILMAZ NET KIRMIZI KARTI VERMEDİ!

Fenerbahçe maça öyle müthiş ön alan baskısı ile başladı ki Kayserispor'u adeta sahasına hapsetti. Bu baskı her an gol getirecek derken 20 dakika sonra Kayserispor ayağa 3-4 pas yaparak öne çıktı. Tehdit hücumları geliştirdi, hooop Fenerbahçe geriye yaslandı, baskı temposu ve devamlılığı düştü. Kadro derinliği ve kalitesi skoru belirledi.

"FAUL VE KART HATALARI YAPTI"

Onu nasıl bir maçın beklediğinin analizini Ali Yılmaz yapamamış. Daha ilk 3 dakika içinde Dorukhan'ın Talisca'ya, Furkan'ın Guendouzi'ye faulleri her şeyi belli etti ama o yine maçı okuyamadı. Faul ve kart hataları yaptı.

"BU KAFA KIRMIZI KARTTIR"

En büyük hatası, toptan sonra Makarov ile Guendouzi temaslı oldukları anda Makarov rakibini kafa ile itmiyor, aleni kafa atıyor. Kırmızı kart olmalıydı. Sokak kültüründe kafa atarsın ya, futbolda illa böyle olması gerekmez. Bu kafa kırmızı karttır. VAR'ın da futbol bilgisi yetmedi. Kayserispor teknik direktörü, ikinci yarı Makarov'u oyundan alarak hakemlere tokat gibi bir ders verdi.

"HAKEMİ EKSİĞİ ÇOK"

Bu krizde kalesinden çıkıp olay yerine gelen Ederson'a çıkan sarı doğru. Ali Yılmaz, bu performansıyla modern hakemlik prototipi mi veya doğru ellerde mi? Hayır. Hakemlikte oyunu hissetmek, kartları ne zaman hangi hallerde vereceğini bilmek gerekir. Hakemin eksiği çok. Sabredelim belki 2032'ye yetişir ya da yetiştirirler.

BÜLENT TİMURLENK: KANTE'NİN GOLÜ SÜRPRİZ DEĞİLDİ

Bu saatten sonra hiçbir rakip çantada keklik değil ama Kayseri'nin ligde evinde en az puan toplayan takım olmasına, F.Bahçe'nin yarışta hata yapma lüksünün olmadığını eklerseniz toplamından Tedesco'nun takımı erken gol bulursa "rahat kazanır" çıkar… İlk yarısı öyle olmadı ama sonu rahat oldu. Sorun neydi peki?

"GUENDOUZI ATAKLARA KATILIYOR"

Asensio'nun yokluğunda F.Bahçe orta sahasında merkezi Kante tutarken Guendouzi sol içten ataklara katılıyor, Kerem de kendini ikinci kulvara atınca oyunun balansı sola yıkılıyordu. Sağda Nene'ye top gitmezken, sırtı dönük oynamayı bilmeyen Cherif de yoktu. İnandığın santrforu ararsın top ayağındayken. İki adam rakip defansı zorladı. Ayağına gelen her topta şutu düşünen Talisca, iyi mücadele etmesine rağmen kalabalıklar içinde kaybolan Kerem.

"HÜCUMDA İNANDIRICI DEĞİLDİ"

Yüzde 73 topla oynayıp golü sahanın en heybetli kariyere sahip adamı Kante'den gelmesi pek de sürpriz değildi, bu moralle gidildi soyunma odasına. Kayseri hücumda inandırıcı değildi. Evinde 23 maçta 10 gol atabilen bir takım sonuçta…

"ASENSIO VE OSIMHEN'İN NE ZAMAN DÖNECEĞİ MÜHİM..."

Önce Talisca'nın golü ardından Nene'nin sıkı pozisyon takibiyle tabela 0-3 olduğunda dakika 63'tü ve maç orada bitti. Talisca ikinci golüyle tabelayı belirledi. Trabzon'un takıldığı haftada F.Bahçe şimdiden 2 hafta sonraki derbiye kaç puan geride çıkacağının hesabını yapıyor. O hesap kadar; Asensio'nun ne zaman döneceği, G.Saray'da Osimhen'in ne zaman formasına kavuşacağı da mühim…

AHMET ÇAKAR: MAKAROV'A ÇIKAN SARI DOĞRUYDU

F,Bahçe güle oynaya, belki de pozisyon üretmeden çok farklı bir skorla 3 puanı almasını bildi. Türkiye liginde takımlar arasındaki kalite farkı o kadar büyük ki o kadar korkunç bir uçurum var ki birkaç tane kaliteli ayağın olunca Anadolu'dan puanları alıp geliyorsun. Dün gece de öyle oldu. İlk yarıda F.Bahçe bal yapmayan arı gibiydi. Ceza alanına kadar geliyorlar ama gerisi boş.

"KORKULABİLECEK DEPLASMAN RAHAT GEÇTİ"

Fakat devre biterken Kante'nin vuruşu, gol oluverdi. İyi mi vurdu? Belki. İsteyerek mi vurdu? Tabii ama ayağına oturan top gitti köşeden gol oldu. İkinci yarı Kayseri çok iyi başladı. Pozisyonlar üretirken ve F.Bahçe baskı altındayken bu sefer de Talisca, sırf mükemmel bir vuruş tekniği olduğu için F.Bahçe'nin ikinci golünü attı. Ondan sonra zaten iş bitti. Nene topu kaptı, gol attı. Talisca kafayı vurdu, golü yaptı ve korkulabilecek bir deplasman rahat geçti.

"GUENDOUZI'YE KAFA ATMIYOR"

Ama bazı oyuncular asla ve asla F.Bahçe'nin oyuncuları değil. Bunların başında Cherif geliyor. Hatta belki Musaba, hatta Nene. Kerem çok hayati goller atsa da F.Bahçe'de asla istenen verimi veremiyor, veremedi de. Hakem Ali Yılmaz için iyi şeyler söylemek isterdik ama söyleyemiyoruz. Bazı sarı kartları es geçti, bazı faulleri yanlış verdi ama Makarov'a verdiği sarı kart doğru. Makarov, gerçek anlamda Guendouzi'ye kafa atmıyor.