Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru muydu?

Tedesco sadece başarılı bir teknik adam değil üstelik çok da şanslı. Samsunspor maçında Musaba sahanın yıldızıydı, dün gecenin yıldızı ise iki gündür F.Bahçeli olan Guendouzi. Korkunç mücadele etti. Adeta agresifliğiyle, enerjisiyle hem takımı ateşledi hem de G.Saray'ı fena bozdu. Attığı golde de iyi vurdu. G.Saray maç boyu bir an olsun reaksiyon gösteremedi.