Trend Galeri Trend Spor Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru muydu?

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta kupaya Fenerbahçe uzandı. Dev derbinin ardından tartışmalı kararları ve hakem performansını SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar ile Mustafa Çulcu yorumladı.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 07:36
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Zorlu derbiyi kazanan taraf 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Dev derbideki hakem performansını Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte SABAH Spor'un iki eski hakeminin, Halil Umut Meler'in performansıyla ilgili değerlendirmeleri…

AHMET ÇAKAR: HALİL UMUT MELER MAÇI İYİ YÖNETTİ

Yıllardır G.Saray, F.Bahçe maçlarını domine eden takımdı. Ama dün gece sahadan silindiler. G.Saray'ı kaybettiği maçlar dahil olmak üzere ilk defa bu kadar kötü gördüm. Faul yapmaya bile mecali olmayan bir takım gördük.

Buna karşılık F.Bahçe çok mu iyi oynadı? Hayır ama ikili mücadele, alan daraltma, rakibe yapışık oynama, ilk hamlelerin çabukluğu gibi çok önemli şeylerde kademe atlamışlar. Daha beşinci dakikadan itibaren maç kendini göstermeye başladı.

Tedesco sadece başarılı bir teknik adam değil üstelik çok da şanslı. Samsunspor maçında Musaba sahanın yıldızıydı, dün gecenin yıldızı ise iki gündür F.Bahçeli olan Guendouzi. Korkunç mücadele etti. Adeta agresifliğiyle, enerjisiyle hem takımı ateşledi hem de G.Saray'ı fena bozdu. Attığı golde de iyi vurdu. G.Saray maç boyu bir an olsun reaksiyon gösteremedi.

İkinci yarıda da Oosterwolde'nin attığı harika gol, zaten kötü oynayan G.Saray'ı iyice aşağı düşürdü. Uzun yıllardır böyle bir derbide takımlar arasındaki oyun makası bu kadar açık değildi. Bu, tabii ki F.Bahçe'ye ciddi bir psikolojik üstünlük getirdiği gibi G.Saray'da da kestiremeyeceğim sonuçlar doğurabilir.

Halil Umut Meler birkaç sarı kart hatası dışında iyi maç yönetti. İlk yarıda Lemina'nın koluna çarpan top penaltı olmaz. Topu Abdülkerim dışarı doğru vururken Lemina'nın koluna çarptı. Böyle penaltı olmaz.

MUSTAFA ÇULCU: HAKEM TECRÜBESİYLE BAŞARILI ÇIKTI

Her iki takımın yüksek tempolu oynama isteği soğuk kış gecesinde içimizi ısıttı. Fenerbahçe oyunun başında geriden pas ile çıkmakta zorlandı. Ancak tamamlayıcı oyuncu Guendouzi ile orta alanı kontrol altına alınca çok etkili oldu. Guendouzi ilk maçında gol atmanın dışında devamlılığı ve dayanıklılığı olan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'nin gücüne güç katacağını performansı ile gösterdi. Çok istekli oynayan Fenerbahçe rakibine boş alan bırakmadı pozisyon vermedi neredeyse nefes aldırmadan haklı bir galibiyetle Süper Kupa'yı aldı.

Halil Umut Meler, maça ürkek ve gergin başladı, ikinci yarı bunu üzerinden attı, rahatladı.

4'te Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Abdülkerim'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Lemina'nın koluna geliyor devam kararı doğru. Böyle penaltı olmaz.

Gösterdiği ilk 3 sarı kart gereksizdi. Balans sarıları oldu. Sarısı olan Sane'ye ve Oosterwolde'ye kolay ikinci sarıları UEFA standardına uyarak göstermedi. Kerem'in sakatlandığına inanmıyorsan oyunu durdurma, daha dün MHK başkanınız bu konuda talimat verdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Galatasaray'ın attığı gol öncesi Yunus topu elle oynadı, iptal doğru. Barış'a yaptığına faul çalıyorsan Nene'ye sarı göstermelisin ama göstermedi.

Uzun bir aradan sonra derbi yöneten Meler, her şeye rağmen maçtan tecrübesiyle başarılı çıkmayı bildi. Maçta "T alanı", disiplini ve nizamından dolayı temsilcileri kutlarım.