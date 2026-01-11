Trend
Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru muydu?
Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta kupaya Fenerbahçe uzandı. Dev derbinin ardından tartışmalı kararları ve hakem performansını SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar ile Mustafa Çulcu yorumladı.
Giriş Tarihi: 11.01.2026 07:36