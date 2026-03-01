Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Galatasaray maçı sonrası olay sözler! ‘Ali Şansalan kırmızıyı veremedi’

AHMET ÇAKAR: ŞANSALAN KIRMIZIYI VEREMEDİ

Galatasaray, 120 dakika mücadele ettiği, çok zorlandığı Juventus maçından sonra Anadolu'nun en iyi takımlarından biriyle oynadı. Tüm maç boyunca teslim olmadılar. Ama çok kötü goller yediler. İlk yarı topla rahat çıktılar. Belki net pozisyon yakalamasalar da topa RAMS Park'ta en fazla sahip olan Anadolu takımlarından biri oldular.