Trend Galeri Trend Spor Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Galatasaray maçı sonrası olay sözler! ‘Ali Şansalan kırmızıyı veremedi’

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan maçın ardından SABAH Spor'un eski hakemleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu değerlendirmelerde bulundu. Ali Şansalan'la ilgili yapılan değerlendirmeler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.03.2026 08:24 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 08:25
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Ali Şansalan'ın yönettiği maçı Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan maçta Osimhen'in penaltı beklediği pozisyon dikkat çekti. Öte yandan Alanyaspor cephesi de Singo'nun pozisyonuna itiraz etti.

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Galatasaray – Alanyaspor maçının tartışmalı kararları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

MUSTAFA ÇULCU: HAKEMLİK SAHA DIŞINDA YAPILMAZ!

Ali Şansalan maçın başında anlamsız tasarruf yaptı. Ui-jo'ya kontrolsüz girişinde Sanchez'e sarı vermedi, devamında 2 numaralı yardımcı, Makouta'ya hatalı ofsayt kaldırdı. Ui-jo elini illegal kullanarak Torreira'nın yüzüne faul yaptı, ihtar vermedi.

Uğurcan'a hava topunda temasa faul verdi, 5 dakika sonra kaleci Victor'a benzeri hatta fazlası yapıldı 'devam' dedi. Janvier'e kontrolsüz girişinde Torreira'ya sarı göstermedi, buna biz çifte standardın tillahı diyoruz.

Osimhen-Aliti pozisyonunda G.Saray penaltı bekledi. Osimhen'in önce rakibin ayağına basması var, penaltı yok. 65'te Mounie'ye kırmızı göstermedi. VAR'da Halil Umut Meler de devreye girmedi! Demek ki herkesin bir hesabı var.

Şansalan şunu bilmeli; hakemlik saha dışı politikaları ile değil, saha içi başarılı performans ile yapılır. Uzatma dakikalarında Singo'ya çıkan sarı hatalı, acımasızlık içeren ciddi faul dolayısıyla net kırmızı çıkmalıydı. VAR'da Halil Umut Meler de devreye girmedi.

AHMET ÇAKAR: ŞANSALAN KIRMIZIYI VEREMEDİ

Galatasaray, 120 dakika mücadele ettiği, çok zorlandığı Juventus maçından sonra Anadolu'nun en iyi takımlarından biriyle oynadı. Tüm maç boyunca teslim olmadılar. Ama çok kötü goller yediler. İlk yarı topla rahat çıktılar. Belki net pozisyon yakalamasalar da topa RAMS Park'ta en fazla sahip olan Anadolu takımlarından biri oldular.

Bu arada ilk yarıda belki de yılın golü olacak bir pozisyon, direğe takıldı. 50 metreden vurulan şutta kaleci Uğurcan öndeydi, son anda parmak ucuyla ve direğin yardımıyla golü engelledi. Devre berabere bitecek diye düşündük ama uzatmalarda Sacha Boey'in golü geldi.

İkinci yarının hemen başında Alanyaspor, göstere göstere bir gol atıp beraberliği yakaladı. Singo'nun yerleşim hatası ve bomboş kafayı vuran bir Alanyasporlu... Bu golden sonra yorgunluk emareleri olur mu diye düşündük ama sahneye art arda Osimhen çıktı.

Hakem Ali Şansalan her zamanki gibi... Ne çok iyi ne çok kötü. Kart ve faul hataları yaptı, bazı avantajları kesti. Ama en önemli hatası, Singo'nun, rakibin diz kapağının yanına bastığı tabanda kırmızı kart veremedi.