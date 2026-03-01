Trend
Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Galatasaray maçı sonrası olay sözler! ‘Ali Şansalan kırmızıyı veremedi’
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan maçın ardından SABAH Spor'un eski hakemleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu değerlendirmelerde bulundu. Ali Şansalan'la ilgili yapılan değerlendirmeler dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 01.03.2026 08:24
Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 08:25