Alman efsaneden Leroy Sane tepkisi! ‘Anlaşılmaz bir durum’

Alman eski futbolcu Dietmar Hamann, Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'na davet edilmesini değerlendirdi. Dietmar Hamann çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 18:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 18:44
Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Galatasaray forması giyen Leroy Sane ile ilgili konuştu.

Hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşılaşacak Almanya'nın aday kadrosuna Leroy Sane de davet edilmişti.

Dietmar Hamann, Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı kadrosuna davet edilmesinin kendisi için şaşırtıcı olduğunu açıkladı.

"DAHA FAZLA HAK EDİYORDU"

Kadroya alınmayan bazı oyuncuları örnek gösteren Dietmar Hamann, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu" dedi.

Dietmar Hamann sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum."

Leroy Sane'nin kendisini kanıtlama şansı olduğunu vurgulayan Dietmar Hamann, "Sane, artık kendini kanıtlama şansına sahip ve pole pozisyonunda. Muhtemelen kadroda yer almayan diğer oyunculardan daha fazla şansı var" şeklinde konuştu.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'da 35 maçta şans buldu. Tecrübeli kanat oyuncusu, bu süreçte 6 gol ve 8 asist üretti.

Leroy Sane'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Almanya Milli Takımı'nda 72 maça çıkan Leroy Sane, rakip fileleri 16 kez havalandırdı.