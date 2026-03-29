Almanya’da Leroy Sane için şok sözler! ‘Sorunlu çocuk geri döndü’

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'na davet edilmesi sonrası ülkesinin basınında gündemden düşmüyor. İsviçre ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Leroy Sane, müsabakada 63 dakika sahada kaldı. Leroy Sane'nin İsviçre maçındaki performansı, Alman basınında eleştiri topladı. 'SORUNLU ÇOCUK GERİ DÖNDÜ' T-Online'de yer alan haberde Leroy Sane için, 'Leroy Sane konusunda çok tanıdık bir his ortaya çıktı. Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü' denildi. Welt'in haberinde, 'Leroy Sane, milli takımda bir kez daha fırsatı heba etti' ifadeleri kullanıldı. NAGELSMANN SAHİP ÇIKTI Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İsviçre maçından sonra Leroy Sane ile ilgili şu sözleri dile getirdi: 'Leroy Sane, neler yapabileceğine dair ipuçları verdi. Daha yoğun oynayabilir ve performansını daha da yukarı çekebilir.' 14 GOLE KATKI SAĞLADI Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'da 35 maçta forma giydi ve 6 gol ile 8 asist üretti. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro. 73 KEZ MİLLİ OLDU Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nda 73 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı.