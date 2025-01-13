Trend Galeri Trend Spor Altay’ın kurtardığı penaltı sonrası şok tehditler! Yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin mesajlar…

Altay’ın kurtardığı penaltı sonrası şok tehditler! Yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin mesajlar…

SON DAKİKA: İngiltere FA Cup Üçüncü Tur maçında Manchester United, Arsenal'ı penaltılar sonucunda elerken, milli futbolcu Altay Bayındır mücadeleye damgasını vurdu. Altay, maç içerisinde Odegaard'ın penaltısını, seri penaltı atışlarında ise Kai Havertz'in vuruşunu çıkardı. Maçın ardından eleştirilerin odağına yerleşen Havertz'in hamile eşi Sophia'ya ise tehdit mesajları yağdı. İşte atılan çirkin mesajlar...

Giriş Tarihi: 13.01.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:27
Altay’ın kurtardığı penaltı sonrası şok tehditler! Yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin mesajlar…

İngiltere FA Cup Üçüncü Tur maçında Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Milli kaleci Altay Bayındır'ın performansı ile penaltılar sonucunda eledi.

Altay’ın kurtardığı penaltı sonrası şok tehditler! Yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin mesajlar…

Altay'ın ilk 11'de başladığı maçta Manchester United 52'nci dakikada Bruno Fernandes'le öne geçti. Arsenal beraberlik golünü 63'üncü dakikada Gabriel dos Santos Magalhaes ile buldu.

Altay’ın kurtardığı penaltı sonrası şok tehditler! Yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin mesajlar…

Manchester United'tan Diogo Dalot, 61'inci dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Altay’ın kurtardığı penaltı sonrası şok tehditler! Yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin mesajlar…

2 PENALTI KURTARDI

Arsenal'ın 72'inci dakikadaki penaltı atışında Altay Bayındır, Odegaard'ın penaltı atışını kurtararak maçın uzatmaya gitmesini sağladı.

Altay’ın kurtardığı penaltı sonrası şok tehditler! Yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin mesajlar…

SERİ PENALTILARIN KAHRAMANI; ALTAY

Seri penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaparken Arsenal'de Kai Havertz'in penaltısını da Altay Bayındır kurtardı.

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