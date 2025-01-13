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Altay’ın kurtardığı penaltı sonrası şok tehditler! Yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin mesajlar…
Altay’ın kurtardığı penaltı sonrası şok tehditler! Yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin mesajlar…
SON DAKİKA: İngiltere FA Cup Üçüncü Tur maçında Manchester United, Arsenal'ı penaltılar sonucunda elerken, milli futbolcu Altay Bayındır mücadeleye damgasını vurdu. Altay, maç içerisinde Odegaard'ın penaltısını, seri penaltı atışlarında ise Kai Havertz'in vuruşunu çıkardı. Maçın ardından eleştirilerin odağına yerleşen Havertz'in hamile eşi Sophia'ya ise tehdit mesajları yağdı. İşte atılan çirkin mesajlar...
Giriş Tarihi: 13.01.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:27