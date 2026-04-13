Anderson Talisca menajeri ile görüştü! Fenerbahçe’ye garanti verdi

Kayserispor maçında iki kez ağları sarsan ve 35 gol ve 7 asistlik performansıyla toplamda 42 kez skora etkide direkt etkide bulunan Anderson Talisca, Fenerbahçe'de oldukça mutlu... Performansı ülkesinde de büyük yankı uyandıran Sambacı, Brezilya kulüplerinin gözdesi haline geldi. TAVRINI KORUYOR Flamengo ve Corinthians'ın ara transfer döneminde yaptığı teklifleri geri çeviren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, önümüzdeki sezon için de aynı tavrını koruyor. Anderson Talisca menajeriyle de geleceğine dair bir görüşme gerçekleştirdi. Brezilyalı on numara, 'Fenerbahçe'de mutluyum ve kalıyorum. Bu yüzden gelecek olan teklifleri değerlendirmeyeceğim' dedi. ASENSIO GELENE KADAR DEVAM Haziran 2028 tarihli sözleşmesi bitine kadar sarı-lacivertli takımla yoluna devam etmek isteyen Brezilyalı yıldız, Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası oynadığı 10 numara pozisyonundaki görevini başarıyla yerine getirdi. Fenerbahçe teknik heyetinin Asensio yeşil sahalara dönene kadar Talisca'yı aynı mevkide değerlendirmeye devam edeceği belirtildi. YILLIK 5 MİLYON EURO ALACAK Anderson Talisca, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro alacak. Daha önce 12 milyon Euro kazanıyordu. Brezilyalı yıldıza 2 milyon 500 bin Euro da imza parası ödenecek. 28 GOLE KATKI SAĞLADI Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe'de 40 maça çıktı. Sambacı on numara, bu süreçte 23 gol attı ve 5 asist üretti.