Anderson Talisca penaltıyı kaçırdı! Uğurcan Çakır ve Osimhen’den çılgın sevinç

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Anderson Talisca'nın kaçırdığı penaltı sonrası yaşananlar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26.04.2026 20:47
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

Rams Park'ta oynanan maçta Yasin Kol düdük çaldı.

Müsabakanın 11. dakikasında Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

TALISCA TOPUN BAŞINA GEÇTİ

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına Anderson Talisca geçti.

Anderson Talisca'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.

UĞURCAN VE OSIMHEN DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da Osimhen ile Uğurcan Çakır kaçan penaltı sonrası büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan Domenico Tedesco ise oyuncularını motive etmeye çalışırken gözlemlendi.

TALISCA 3. KEZ KAÇIRDI

Fenerbahçe'de Anderson Talisca bu sezon 3. kez penaltı kaçırdı.

beIN Sports'un haberine göre; Anderson Talisca, Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran isim oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
