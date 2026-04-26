Anderson Talisca penaltıyı kaçırdı! Uğurcan Çakır ve Osimhen’den çılgın sevinç

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan maçta Yasin Kol düdük çaldı. Müsabakanın 11. dakikasında Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. TALISCA TOPUN BAŞINA GEÇTİ Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına Anderson Talisca geçti. Anderson Talisca'nın vuruşunda top az farkla auta gitti. UĞURCAN VE OSIMHEN DİKKAT ÇEKTİ Galatasaray'da Osimhen ile Uğurcan Çakır kaçan penaltı sonrası büyük sevinç yaşadı. Öte yandan Domenico Tedesco ise oyuncularını motive etmeye çalışırken gözlemlendi. TALISCA 3. KEZ KAÇIRDI Fenerbahçe'de Anderson Talisca bu sezon 3. kez penaltı kaçırdı. beIN Sports'un haberine göre; Anderson Talisca, Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kaçıran isim oldu.