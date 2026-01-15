Anderson Talisca’dan transfer açıklaması! Jorge Jesus itirafı

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Anderson Talisca son olarak şu sözleri dile getirdi: "Feira de Santana'lıyım, Bahia'nın köklü bir taraftarıyım. Ama çocukken Corinthians'a sevgi beslemeye başladım, çünkü annem Palmeiras taraftarıydı. Hep böyleydim, onunla oynamayı, onu rahatsız etmeyi severdim, bu yüzden Corinthians'ı sevmeye başladım. Bugün bana hep orada oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım."