Arda Güler 68 metreden attığı gol için ilk kez konuştu! “Kalitem var”

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Elche karşısında attığı uzun mesafeli gol ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 13:26
İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in sahasında Elche'yi konuk ettiği karşılaşmada 68 metreden gol atan Arda Güler, kulübün resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Arda Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sabah antrenmana gidiyorum, kahvaltımı yapıp ardından antrenmana çıkıyorum. Antrenmandan sonra spor salonunda biraz egzersiz yapıyorum ve burada fizyoterapistlerle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Eve döndüğümde öğle yemeği yiyorum ve fırsatım olursa biraz kestirmeye çalışıyorum; gün içinde uyumayı çok seviyorum."

"Akşamları bazen fizyoterapistle tekrar çalışmaya gidiyorum ya da ertesi güne daha iyi toparlanabilmek için saunaya veya soğuk banyoya giriyorum. Hobilerime gelince, arkadaşlarımla yaptığım her aktivite benim için bir hobi sayılır; onlarla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor."

"İspanya'ya adapte oldum. Türkiye'den çok farklı değiller. Kardeş ülke gibiler diyebilirim. Siesta'yı sevdim. Çocukluğumdan beri öğleden sonra uyumayı çok seviyorum."

ELCHE'YE 68 METREDEN ATTIĞI GOL

"Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Maçın içerisinde bir an gelişti. Uzaktan böyle bir gol attım."

"Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza'ydı. Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric'i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular."