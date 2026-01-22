Arda Güler hakkında şok karar! Jürgen Klopp eğer imza atarsa…

Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Alvaro Arbeloa ile anlaşma sağlamıştı. Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın performansı merak konusuyken alternatif isimler konusunda da çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Real Madrid'in teknik direktörlük görevi için düşündüğü adaylar arasında Jürgen Klopp'un da yer aldığı aktarıldı. 3 İSİMLE AYRILIK KARARI El Nacional'in haberine göre; Jürgen Klopp'un Real Madrid'de göreve gelmesi halinde 3 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Real Madrid'de Arda Güler, Dani Ceballos ve Antonio Rüdiger ile yolların ayrılacağı öne sürüldü. Jürgen Klopp'un; Arda Güler hakkındaki kararının kaliteden dolayı değil istikrarsız performanstan olduğu vurgulandı. ARSENAL'LA ANILIYOR Real Madrid'in genç on numarası Arda Güler, Premier Lig devi Arsenal'la anılıyor. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 31 müsabakada forma şansı buldu. 20 yaşındaki on numara, bu süreçte 3 gol ile 11 asist üretti. Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 90 milyon euro. Gençlerbirliği altyapısında yetişen Arda Güler daha sonra Fenerbahçe'de forma giydi. Real Madrid, 2023-2024 sezonu başında Arda Güler için 20 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.