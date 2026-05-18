Arda Güler için Suudi Arabistan iddiası! Dev teklif geldi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Genç oyuncuya, Suudi Arabistan temsilcisinin talip olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 18:22
Real Madrid forması giyen Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Arsenal'ın ısrarla istediği Arda Güler için Premier Lig'den Chelsea'nin de devreye girdiği öne sürülmüştü.

Chelsea'de yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun istediği futbolcular arasında Arda Güler'in de yer aldığı aktarılmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Arda Güler'e Suudi Arabistan'dan talip çıktığı belirtildi.

Genç futbolcu için 80 milyon euroluk resmi teklif yapıldığı aktarıldı.

MADRİD KARARINI VERDİ

Real Madrid'in Arda Güler için gelen dev teklifi kabul etmediği vurgulandı.

Real Madrid'in genç on numarayı satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 50 müsabakada forma şansı buldu ve 6 gol ile 14 asist üretti.

21 yaşındaki on numaranın, Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

F.BAHÇE PAY ALACAK

Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe, yüzde 20 pay alacak.

Dünya Kupası kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nda 28 mücadelede oynadı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
