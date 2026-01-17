Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Taraftarın öfkesinden kurtardı’

"ÇOK YETENEKLİ BİR ÇOCUK"

Teknik direktör Arbeloa, maç sonrası basına yaptığı açıklamada Arda Güler için "Çok yetenekli bir çocuk. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, son pasları veriyor ve yaşına göre oldukça tecrübeli. Albacete'de çok çalıştı. Özel, farklı bir yetenek. Arda Güler önemli bir futbolcu olacak." ifadelerini kullandı.