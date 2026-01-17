Arda Güler, İspanya’yı salladı! ‘Taraftarın öfkesinden kurtardı’

La Liga'da Real Madrid sahasında Levante'yi 2-0 yenerken karşlaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ve gol yollarında etkili olan Arda Güler takımını büyük krizden kurtardı. İspanyol basını Levante karşısında maçın kahramanını Arda Güler olarak gösterdi. İşte İspanyol basınında Arda Güler'in performansına dair yer alan haberler... Marca: 'Arda maçın kaderini değiştirdi. Mbappe ile yeniden bağlantı kurdu.' 'TARAFTARIN ÖFKESİNDEN KURTARDI' As: 'Güler ateşi söndürdü! Türk oyuncunun girişi Real Madrid'i kötü performansından ve taraftarlarının öfkesinden kurtardı. Islıklar ve mendil sallamalarıyla geçen berbat bir ilk yarı, ikinci yarıda iyi bir tepkiye dönüştü.' El Pais: 'Arbeloa'lı Real Madrid, Güler'in oyuna girmesine kadar pek fazla fikir üretilemeyen bir başka maçta Levante'yi mağlup etti.' 'YENİDEN CANLANDIRDI' El Mundo Deportivo: 'Güler, Real Madrid'i yeniden canlandırdı. Hem aklını hem de ayağını sahada ortaya koydu ve ikinci yarıda sahanın en iyi oyuncusuydu.' ABC: 'Güler ve Mbappe, Madrid'i Bernabeu'nun öfkesinden ve hiddetinden kurtardı.' değerlendirmesini yaptı. 'ÇOK YETENEKLİ BİR ÇOCUK' Teknik direktör Arbeloa, maç sonrası basına yaptığı açıklamada Arda Güler için 'Çok yetenekli bir çocuk. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, son pasları veriyor ve yaşına göre oldukça tecrübeli. Albacete'de çok çalıştı. Özel, farklı bir yetenek. Arda Güler önemli bir futbolcu olacak.' ifadelerini kullandı. Arda Güler, Real Madrid – Levante maçında gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ocak'ta Monaco'ya karşı Santiago Bernabeu Stadı'nda oynayacağı maça Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.