Arda Güler örnek aldığı yıldızları açıkladı! 68 metreden attığı golü yorumladı

Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'in resmi sitesine konuştu. Elche maçında attığı golle Avrupa'yı sallayan Arda Güler, örnek aldığı yıldızları açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 00:04
A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Real Madrid'in resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Arda Güler, Elche maçında 68 metrelik mesafeden attığı şık golle ilgili konuştu.

Her zaman böyle bir gol atmak istediğini belirten Arda Güler, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var" dedi.

Attığı golle ilgili Arda Güler, "Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Maçın içerisinde bir an gelişti. Uzaktan böyle bir gol attım" ifadelerini kullandı.

ÖRNEK ALDIĞI FUTBOLCULAR

Arda Güler örnek aldığı futbolcularla ilgili soruya, "Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza'ydı. Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric'i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular" cevabını verdi.

Maç öncesi hazırlıklarıyla ilgili Arda Güler, "Maç öncesi dua etmeye ve kendimi maça zihinsel olarak hazırlamaya çalışıyorum. Sahaya ilk önce sağ ayağımla çıkmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

EN SEVDİĞİ YEMEKLER

En sevdiği yemekle ilgili Arda Güler, "En sevdiğim yemekler lahmacun, iskender ve annemin yaptığı mantı diyebilirim" dedi.

Arda Güler son olarak uzun süre gündem olan menemen tartışmalarıyla ilgili soruya, "Menemen de soğanlı daha tatlı oluyor. Ama soğansız da üzmez" yorumunda bulundu.