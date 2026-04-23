Arda Güler’den Real Madrid kararı! Transferde dev talip

LaLiga devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 21 yaşındaki on numara sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken dikkat çeken bir iddia geldi. Arda Güler'in İspanyol devindeki geleceğinin netlik kazandığı aktarıldı. ARSENAL KANCASI Caught Offside'ın haberine göre; Arsenal'ın Real Madrid forması giyen Arda Güler için ısrarını sürdürdüğü belirtildi. Premier Lig devinin, 21 yaşındaki on numara için yaz transfer dönemi öncesi yeniden nabız yokladığı kaydedildi. Arsenal'ın Arda Güler'in yakın çevresi ile temas kurduğu ve transfer için araştırma yaptığı vurgulandı. AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmaya şu aşamada sıcak bakmadığı kaydedildi. 21 yaşındaki milli on numaranın, Real Madrid'de mutlu olduğu vurgulandı. Real Madrid'in de Arda Güler'i satmayı düşünmediği ve kadronun önemli bir parçası olarak gördüğü belirtildi. 20 GOLE ETKİ ETTİ Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 50 maçta oynadı. 21 yaşındaki on numara bu süreçte 6 gol ve 14 asist üretti. Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Real Madrid'in Fenerbahçe'ye 20 milyon euro ödeyerek transfer ettiği genç on numara, performansıyla sarı-lacivertlilere 8 milyon euro bonus kazandırdı. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.