Trend
Galeri
Trend Spor
Arda Güler'in bonservis bedeli ortaya çıktı! Alman devi milli yıldıza talip! Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak...
Arda Güler'in bonservis bedeli ortaya çıktı! Alman devi milli yıldıza talip! Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak...
SON DAKİKA HABERİ: Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in La Liga'nın 16.haftasında konuk olduğu Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü kaydetti. Başarılı performansına rağmen takımda garanti yeri bulunmayan Arda için Avrupa'nın dev kulüpleri çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basını, Arda'yı isteyen takımı ve bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.12.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:43