Trend Galeri Trend Spor Arda Güler'in bonservis bedeli ortaya çıktı! Alman devi milli yıldıza talip! Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak...

Arda Güler'in bonservis bedeli ortaya çıktı! Alman devi milli yıldıza talip! Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak...

SON DAKİKA HABERİ: Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in La Liga'nın 16.haftasında konuk olduğu Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü kaydetti. Başarılı performansına rağmen takımda garanti yeri bulunmayan Arda için Avrupa'nın dev kulüpleri çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basını, Arda'yı isteyen takımı ve bonservis bedelini duyurdu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.12.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:43
Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Alman devi milli yıldıza talip! Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak...

La Liga'nın 16. haftasında Girona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup etti. Maça, milli yıldız Arda Güler damgasını vurdu.

Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Alman devi milli yıldıza talip! Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak...

Jude Bellingham'ın ara pasıyla hareketlenen Arda, yanındaki rakip defans oyuncusuna rağmen ceza sahasına girer girmez yerden sert vuruşla topu filelere gönderdi.

Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Alman devi milli yıldıza talip! Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak...

Arda Güler, bu sezon ilk golünü atarken, maçı kazanan Real Madrid de bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti.

Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Alman devi milli yıldıza talip! Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak...

Takımda aldığı sürelerden memnun olmayan ve ayrılmaya hazır olan Arda Güler için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Alman devi milli yıldıza talip! Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak...

İspanyollar, Arda Güler'i isteyen takımı hem de Madrid temsilcisinin beklediği bonservis bedelini duyurdu.

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