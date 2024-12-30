Arda Güler’in dedesi ayrılık iddialarına noktayı koydu! Takım ismi vererek açıkladı...

"ARDA TOPLA YATIP TOPLA KALKIYOR"

Arda çocukluğundan beri topla yatıp, topla kalkıyor. Çocukluğunda her geldiğinde benim 1-2 lambamı kırardı. Ankara'da da öyleydi. Biz de bir şey demezdik. Severdik çünkü. Arda'nın hayatı top. Başka bir şey yok hayatında." diye konuştu.