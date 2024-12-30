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Arda Güler'in dedesi ayrılık iddialarına noktayı koydu! Takım ismi vererek açıkladı...
Arda Güler'in dedesi ayrılık iddialarına noktayı koydu! Takım ismi vererek açıkladı...
SON DAKİKA HABERİ: İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. Arda'nın kariyerine de değinen dede Güler, gen futbolcu hakkında çıkan ayrılık iddialarına takım ismi vererek yanıtladı. İşte flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.12.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:25