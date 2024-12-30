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Arda Güler'in dedesi ayrılık iddialarına noktayı koydu! Takım ismi vererek açıkladı...

SON DAKİKA HABERİ: İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. Arda'nın kariyerine de değinen dede Güler, gen futbolcu hakkında çıkan ayrılık iddialarına takım ismi vererek yanıtladı. İşte flaş haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:25
Arda Güler’in dedesi ayrılık iddialarına noktayı koydu! Takım ismi vererek açıkladı...

İspanya Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, çocukluğundan bu yana futbol sevgisiyle yoğrulan torununun başarılarını Bolu'nun Mengen ilçesindeki evinde televizyon başında takip ediyor.

Arda Güler’in dedesi ayrılık iddialarına noktayı koydu! Takım ismi vererek açıkladı...

Hayranlar köyünde yaşayan Mehmet Ali Güler, Arda'nın futbola ilgisinin 3-4 yaşlarında başladığını, torununun "top hastası" bir çocuk olduğunu ifade etti.

Arda Güler’in dedesi ayrılık iddialarına noktayı koydu! Takım ismi vererek açıkladı...

Arda'nın köye geldiğinde sürekli top oynadığını anlatan Güler, "Köye iki topla gelirdi. Onlar patlayıncaya kadar yemek falan yemezdi. Onlar patlayınca eve gelirdi, topun patladığını anlardık.

Arda Güler’in dedesi ayrılık iddialarına noktayı koydu! Takım ismi vererek açıkladı...

"ARDA TOPLA YATIP TOPLA KALKIYOR"

Arda çocukluğundan beri topla yatıp, topla kalkıyor. Çocukluğunda her geldiğinde benim 1-2 lambamı kırardı. Ankara'da da öyleydi. Biz de bir şey demezdik. Severdik çünkü. Arda'nın hayatı top. Başka bir şey yok hayatında." diye konuştu.

Arda Güler’in dedesi ayrılık iddialarına noktayı koydu! Takım ismi vererek açıkladı...

Dede Güler, futbola Etimesgut'ta başlayan Arda'nın birkaç kulüp değiştirdikten sonra gittiği Gençlerbirliği'nde 16 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilince büyük kulüplerin dikkatini çektiğini aktardı.

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