Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş ile anılmasının ardından ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 21:45
Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyon olan Shakhtar Donetsk'te Arda Turan'ın geleceği merak ediliyor.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş ile anılan Arda Turan suskunluğunu bozdu.

Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi'ndeki son hafta maçı sonrası konuştu.

BEŞİKTAŞ CEVABI

Arda Turan'a basın toplantısında, "Beşiktaş'a gideceğiniz iddia ediliyor. Ne söylersiniz" sorusu soruldu.

Arda Turan şu cevabı verdi: "Adımın, sadece söylenti seviyesinde bile olsa, Beşiktaş gibi büyük ve köklü bir kulüple yan yana anılması benim için büyük bir onur ve gurur. Ancak Shakhtar'da yönetimle birlikte belirlediğimiz çok büyük hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Bu nedenle geleceğim oldukça net."

KARİYERİNDE 2 KUPA KAZANDI

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar 2 kupa kazanma başarısı gösterdi.

39 yaşındaki teknik direktör Trendyol 1. Lig ve Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

2.10 PUAN ORTALAMASI

Arda Turan, bu sezon Shakhtar Donetsk'in başında 51 maça çıktı ve 2.10 puan ortalaması yakaladı.

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Eyüpspor'da görev almıştı.

