Atletico Madrid maçı öncesi Galatasaray'a kritik uyarı: "Özellikle dikkat edilmeli"

"KAYITSIZ KALMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak ben de dahil camia, Serdar Güzelaydın'dan rahatsız. Monaco'da iki resmini gördüm. Birinde el işareti yapıyor, öbüründe yöneticilerin arkasında oturup camiaya mesaj veriyor: "Bakın ben başkana ne kadar yakınım!" Güzelaydın, gelecekte ne Sportif AŞ'de ne yönetimde yer alabilir. G.Saray camiası bu isme geçit vermez. Ben de her türlü eleştiriyi yapar, geçit vermeyenler arasında yerimi alırım. Dursun başkanın da camianın bu hassasiyetine kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum.