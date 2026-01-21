Trend
Galeri
Trend Spor
Atletico Madrid maçı öncesi Galatasaray'a kritik uyarı: "Özellikle dikkat edilmeli"
Atletico Madrid maçı öncesi Galatasaray'a kritik uyarı: "Özellikle dikkat edilmeli"
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, maçla ilgili de kritik uyarılar yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 07:13