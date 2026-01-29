Avrupa devi, Jhon Duran’ın peşine düştü! Çılgın transfer iddiası

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımdaki durumu belirsizliğini koruyan Jhon Duran'a Avrupa devinin talip olduğu öne sürüldü. JUVENTUS PEŞİNE DÜŞTÜ Pipe Sierra'nın haberine göre; Juventus'un Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ı transfer etmek istediği belirtildi. Juventus'un 22 yaşındaki santrforun koşulları hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın geleceğine dair Al Nassr ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi. 8 GOLE KATKI SAĞLADI Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe'de 21 müsabakada forma şansı buldu. Kolombiyalı santrfor, bu süreçte 5 gol attı ve 3 asist üretti. Bonservisi Al Nassr'da bulunan Jhon Duran'ın güncel piyasa değeri 32 milyon euro. Fenerbahçe ile Al Nassr arasındaki anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonu maddesi yer almıyor. SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK Jhon Duran'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Envigado altyapısında yetişen Jhon Duran daha sonra Chicago Fire, Aston Villa ve Al Nassr'da oynadı. Al Nassr, 2024-2025 sezonu devre arasında Jhon Duran için 77 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti. 22 yaşındaki santrfor, Kolombiya Milli Takımı'nda 17 maça çıktı ve 3 gol sevinci yaşadı.