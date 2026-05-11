Avrupa devi, Okan Buruk’a kanca attı! Şampiyonluk sonrası olay iddia

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğu kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü unvanını aldı. Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray ile 4. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkardı. Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu. TOTTENHAM'IN RADARINDA İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Tottenham, Okan Buruk ile ilgileniyor. Premier Lig devi eğer ligde kalmayı başarırsa Okan Buruk'a teklif yapacak. 2 YIL SÖZLEŞME UZATACAK Okan Buruk, haziran ayında son bulacak sözleşmesini sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık seçiminden sonra 2 yıl yenileyecek. Bu sezon üçüncü teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yoluna devam eden Londra ekibi ise 52 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. Tottenham, ligin bitimine son 3 hafta kala West Ham ile ligde kalma mücadelesi veriyor. 2.08 PUAN ORTALAMASI YAKALADI Galatasaray'ın başında bu sezon 52 maça çıkan Okan Buruk, 34'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk yönetiminde Cimbom bu sezon 2.08 puan ortalaması yakaladı. Okan Buruk daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı.