Avrupa devi tam 5 kez Trabzon’a geldi! Christ Oulai için dev yarış

Bordo-mavili formayla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Christ Oulai, transferin gözdesi konumunda. Trabzonspor kurmaylarının aldığı 'Türkiye içine satış yok' kararı sonrası, Avrupa'nın elit kulüpleri girişimlerini hızlandırdı. İLK RESMİ TEMAS MANCHESTER CITY'DEN İngiliz devi Manchester City, listenin en başında yer alarak ilk resmi temas kuran kulüp oldu. Ancak henüz Trabzonspor'a istenilen düzeyde bir teklif yapmayan İngiliz ekibinin, bu hafta içi yeniden masaya oturacağı bildirildi. Sezon başında 5.5 milyon Euro'ya aldığı oyuncuya 40 milyon Euro değer biçen Fırtına, bu rakamın altında gelebilecek hiçbir teklifi kabul etmeyecek. CHELSEA YAKIN TAKİPTE Ayrıca Londra temsilcisi Chelsea'nin de genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve her an bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtiliyor. PSG 5 KEZ GÖZLEMCİ GÖNDERDİ Fransa'dan PSG de Oulai'yi mercek altına aldı. Kulübün, genç futbolcuyu 5 kez canlı izlemek üzere Türkiye'ye özel scout ekipleri gönderdiği öğrenildi. Bu arada Oulai de hayalindeki takımın PSG olduğunu yaptığı bir açıklamada dile getirmişti. Trabzon cephesi, Fildişi Sahilli ismin değerini bulması halinde tekliflere sıcak bakıyor. Ancak öncelik, kulübün menfaatlerini en üst seviyede tutacak bir anlaşma imzalamak. AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA YILDIZLAŞTI Fildişi Sahili Milli Takımı ile ilk maçına 18 Kasım 2025'te çıkan Oulai, Afrika Uluslar Kupası'nın da yıldızlarından oldu. 31 Aralık'ta oynanan ve Fildişi'nin 3-2 kazandığı Gabon karşılaşmasında ilk kez 11'de boy gösteren 19 yaşındaki orta saha maçın oyuncusu seçildi