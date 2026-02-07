Avrupa devine Victor Osimhen için transfer çağrısı! ’Mükemmel olur’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in performansı Avrupa'dan çok sayıda takımın dikkatini çekmiş durumda. Galatasaray'ın yıldızı için bu kez efsane futbolcu konuştu. Fabrizio Ravanelli, Victor Osimhen için İtalyan devine transfer çağrısında bulundu. 'JUVENTUS TRANSFER ETMEYE ÇALIŞMALI' Juventus'un Victor Osimhen'in peşine düşmesi gerektiğini belirten Fabrizio Ravanelli, 'Yaz aylarında Osimhen gibi bir oyuncunun peşine düşerdim. Juventus, Osimhen'i transfer etmeye çalışmalı çünkü Luciano Spalletti'nin oyun stiline çok uygun' dedi. Luciano Spalettti'nin Victor Osimhen'i iyi tanıdığını vurgulayan Fabrizio Ravanelli, 'Spalletti, Osimhen'i iyi tanıyor ve onu en iyi şekilde nasıl kullanacağını biliyor. Osimhen, Juventus için mükemmel bir transfer olur' açıklamasını yaptı. Victor Osimhen için övgü dolu ifadeler kullanan Fabrizio Ravanelli, 'Osimhen; hava toplarında etkili, hızlı ve boşlukları iyi değerlendiriyor. Ayrıca, rakip savunmacılar da baskı yapıyor' sözlerini dile getirdi. 'NESYRI, JUVENTUS SEVİYESİNDE DEĞİL' Fabrizio Ravanelli, Juventus ile anılan Youssef En Nesyri için çarpıcı ifadeler kullandı. Fabrizio Ravanelli açıklamasında, 'Kolo Muani takıma yardımcı olabilirdi. Mükemmel bir oyuncu. Kulübü ve oyuncuları zaten tanıyor. O faydalı olabilirdi ama En-Nesyri'nin Juventus ile pek ilgisi yok! En-Nesyri, Juventus seviyesinde değil ve dengeleri değiştiremezdi. En-Nesyri'yi transfer etmektense, kimsenin gelmemesi daha iyi' dedi. OSIMHEN'DEN 15 GOLE KATKI Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 20 müsabakada forma şansı buldu. Nijeryalı santrfor, bu süreçte 14 gol attı ve 1 asist üretti. 27 yaşındaki Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 75 milyon euro. NESYRI, ARABİSTAN'A GİTTİ Juventus'la anılan Youssef En Nesyri, ara transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile sözleşme imzaladı.