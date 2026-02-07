Avrupa devine Victor Osimhen için transfer çağrısı! ’Mükemmel olur’

Fabrizio Ravanelli açıklamasında, "Kolo Muani takıma yardımcı olabilirdi. Mükemmel bir oyuncu. Kulübü ve oyuncuları zaten tanıyor. O faydalı olabilirdi ama En-Nesyri'nin Juventus ile pek ilgisi yok! En-Nesyri, Juventus seviyesinde değil ve dengeleri değiştiremezdi. En-Nesyri'yi transfer etmektense, kimsenin gelmemesi daha iyi" dedi.