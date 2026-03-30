Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Beşiktaş'ın sol bek transferinde rotasını Avrupa devine çevirdiği öne sürüldü. 25 yaşındaki sol bekin, mevcut kulübünden ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 30.03.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 17:09
Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Siyah-beyazlıların, Avrupa devinde forma giyen 25 yaşındaki sol beki radarına aldığı öğrenildi.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Beşiktaş'ın listesindeki sol bekin, sezon sonunda takımından ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

JUAN CABAL İDDİASI

Fotomaç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Juan Cabal ile ilgilendiği belirtildi.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin Juan Cabal'ın performansından memnun olmadığı aktarıldı.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Juventus'un Juan Cabal ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı vurgulandı.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

G.SARAY MAÇI BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray'ın 5-2 kazandığı maçta Juan Cabal'ın kırmızı kart görmesinin ayrılık kararında etkili olduğu belirtildi.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Juan Cabal, bu sezon Juventus'ta 19 karşılaşmada forma şansı buldu ve 2 gol ile 1 asist üretti.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

25 yaşındaki sol bekin sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Juan Cabal'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

12.8 MİLYON EUROYA İMZA

Nacional altyapısında yetişen Juan Cabal daha sonra Hellas Verona'da oynadı. Juventus, 2024-2025 sezonu başında Juan Cabal için 12 milyon 800 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Juan Cabal, Kolombiya Milli Takımı'nda 2 mücadelede sahaya çıktı.