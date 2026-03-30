Avrupa devinin sol bekine Beşiktaş kancası! Ayrılık bekleniyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Siyah-beyazlıların, Avrupa devinde forma giyen 25 yaşındaki sol beki radarına aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın listesindeki sol bekin, sezon sonunda takımından ayrılmasının beklendiği kaydedildi. JUAN CABAL İDDİASI Fotomaç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Juan Cabal ile ilgilendiği belirtildi. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin Juan Cabal'ın performansından memnun olmadığı aktarıldı. Juventus'un Juan Cabal ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı vurgulandı. G.SARAY MAÇI BİLETİNİ KESTİ Galatasaray'ın 5-2 kazandığı maçta Juan Cabal'ın kırmızı kart görmesinin ayrılık kararında etkili olduğu belirtildi. Juan Cabal, bu sezon Juventus'ta 19 karşılaşmada forma şansı buldu ve 2 gol ile 1 asist üretti. 25 yaşındaki sol bekin sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Juan Cabal'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. 12.8 MİLYON EUROYA İMZA Nacional altyapısında yetişen Juan Cabal daha sonra Hellas Verona'da oynadı. Juventus, 2024-2025 sezonu başında Juan Cabal için 12 milyon 800 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Juan Cabal, Kolombiya Milli Takımı'nda 2 mücadelede sahaya çıktı.