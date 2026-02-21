Avrupa ve ligde farklı Fenerbahçe! Dikkat çeken detay...

Ligde dezavantajda bulunduğu 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, hanesine 14 puan yazdırdı. Ancak Kanarya, Kupa 2'de 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybederken 1'ini eşitlikle bitirerek grup fazında 8 puan yitirdi, eleme aşamasında da son 16 turunu Kaf Dağı'nın ardında bıraktı. Bu süreçte rakiplerine sadece 2 golle karşılık verebildi ve kalesini 8 kez düşürdü.