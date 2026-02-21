Trend Galeri Trend Spor Avrupa ve ligde farklı Fenerbahçe! Dikkat çeken detay...

Süper Lig'de geriye düştüğü 6 maçta 14 puan elde etmeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 mücadelenin 3'ünde yenilip 1'ini beraberlikle bitirdi.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 10:12
Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe'nin oynadığı kötü futbol taraftarını üzdü.

Sarılacivertliler, bu sezon Süper Lig'deki namağlup serisini ve oyunu sürklase ettiği başarısını Avrupa'ya taşıyamadı. Türkiye'de tabelada geriye düştüğü maçları lehine çeviren Tedesco'nun takımı, uluslararası arenada bu tablonun tam tersini gösteriyor.

Ligde dezavantajda bulunduğu 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, hanesine 14 puan yazdırdı. Ancak Kanarya, Kupa 2'de 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybederken 1'ini eşitlikle bitirerek grup fazında 8 puan yitirdi, eleme aşamasında da son 16 turunu Kaf Dağı'nın ardında bıraktı. Bu süreçte rakiplerine sadece 2 golle karşılık verebildi ve kalesini 8 kez düşürdü.

AVRUPA'DA LEHİNE ÇEVİREMEDİĞİ MAÇLAR

Dinamo Zagreb (d) 3-1

Ferencvaros (d) 1-1

Aston Villa 1-0

Nottingham Forest 3-0