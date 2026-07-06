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Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Avrupa kulüpleri, 2026-2027 sezonu başlamadan önce yaşanan teknik direktör değişimleriyle dikkat çekti. Özellikle İtalya Serie A devlerinde yaşanan değişim ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 18:30 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 18:33
Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Avrupa'da kulüplerin transfer hamlelerinin yanı sıra yaşanan teknik direktör değişimleri dikkat çekiyor. Birçok takım yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. İşte Avrupa'da şu ana kadar yaşanan ve dikkat çeken teknik direktör değişimleri…

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Derek Mclnnes – Rangers

Rangers, 54 yaşındaki Derek Mclnnes ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Danny Röhl – RB Salzburg

37 yaşındaki Alman teknik direktör Danny Röhl, Avusturya temsilcisi RB Leipzig ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Martin Demichelis – RB Leipzig

Almanya ekiplerinden RB Leipzig, teknik direktörlük görevine Martin Demichelis'i getirdi. Martin Demichelis, RB Leipzig ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Carles Martinez Novell – Bayer Leverkusen

Bir diğer Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük görevi için Carles Martinez Novell ile anlaşma sağlandı. Carles Martinez Novell, RB Leipzig ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Yaya Toure – Slovan Bratislava

Slovakya ekibi Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevi için Yaya Toure ile anlaşma sağladı. 43 yaşındaki Yaya Toure, Slovan Bratislava ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Marco Rose – Bournemouth

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktörlük görevine Marco Rose'u getirdi. Marco Rose, Bournemouth ile 3 yıllık kontrat konusunda el sıkıştı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Andoni Iraola – Liverpool

Premier Lig devi Liverpool, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırması sonrası Andoni Iraola'yla anlaştı. Andoni Iraola, Liverpool ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Domenico Tedesco – Bologna

Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a imzasının ardından Bologna, teknik direktörlük pozisyonunu Domenico Tedesco ile doldurdu. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco, Bologna'yla 2 yıllık anlaşma sağladı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Gennaro Gattuso – Lazio

İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Gennaro Gattuso, Serie A ekibi Lazio ile anlaştı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Maurizio Sarri – Atalanta

Serie A ekiplerinden Atalanta, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'yi getirdi.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Giovanni van Bronckhorst – Feyenoord

Liverpool'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Giovanni van Bronckhorst, Hollanda ekibi Feyenoord'a geri döndü.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Fabio Grosso – Fiorentina

Fabio Grosso, teknik direktörlük görevi konusunda Fiorentina ile anlaşma sağladı. Fiorentina, Fabio Grosso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Davide Ancelotti – Lille

Lille, teknik direktörlük görevi için Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti ile anlaşma sağladı. Davide Ancelotti, Lille ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Ruben Amorim – Milan

Serie A devlerinden Milan, teknik direktörlük görevi için Ruben Amorim ile anlaşma sağladı. Ruben Amorim, Milan'a 2 yıllık imza attı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Xabi Alonso – Chelsea

Chelsea, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile anlaştı. Xabi Alonso, Chelsea ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Enzo Maresca – Manchester City

Pep Guardiola ile yollarını ayıran Manchester City, teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'yı getirdi. Enzo Maresca, Manchester City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Marco Silva – Benfica

Benfica, teknik direktörlük görevi için Marco Silva ile anlaşma sağladı. Marco Silva, Portekiz devi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Jose Mourinho – Real Madrid

Alvaro Arbeloa ile yollarını ayıran Real Madrid, Jose Mourinho ile yeniden anlaştı. Jose Mourinho, Real Madrid'e 3 yıllık imza attı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Massimiliano Allegri – Napoli

Napoli, teknik direktörlük görevi için Massimiliano Allegri ile anlaştı. 58 yaşındaki Massimiliano Allegri, Napoli ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Oliver Glasner – Nottingham Forest

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası Oliver Glasner ile el sıkıştı.

Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Filipe Luis – Monaco

Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco'da yeni teknik direktör Filipe Luis oldu. Flamengo'dan ayrılan Filipe Luis, Monaco ile anlaşma sağladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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