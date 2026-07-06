Avrupa’da dikkat çeken teknik direktör değişimleri! İşte atılan imzalar…

Avrupa'da kulüplerin transfer hamlelerinin yanı sıra yaşanan teknik direktör değişimleri dikkat çekiyor. Birçok takım yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. İşte Avrupa'da şu ana kadar yaşanan ve dikkat çeken teknik direktör değişimleri... Derek Mclnnes – Rangers Rangers, 54 yaşındaki Derek Mclnnes ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Danny Röhl – RB Salzburg 37 yaşındaki Alman teknik direktör Danny Röhl, Avusturya temsilcisi RB Leipzig ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Martin Demichelis – RB Leipzig Almanya ekiplerinden RB Leipzig, teknik direktörlük görevine Martin Demichelis'i getirdi. Martin Demichelis, RB Leipzig ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Carles Martinez Novell – Bayer Leverkusen Bir diğer Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük görevi için Carles Martinez Novell ile anlaşma sağlandı. Carles Martinez Novell, RB Leipzig ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yaya Toure – Slovan Bratislava Slovakya ekibi Slovan Bratislava, teknik direktörlük görevi için Yaya Toure ile anlaşma sağladı. 43 yaşındaki Yaya Toure, Slovan Bratislava ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Marco Rose – Bournemouth Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, teknik direktörlük görevine Marco Rose'u getirdi. Marco Rose, Bournemouth ile 3 yıllık kontrat konusunda el sıkıştı. Andoni Iraola – Liverpool Premier Lig devi Liverpool, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırması sonrası Andoni Iraola'yla anlaştı. Andoni Iraola, Liverpool ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Domenico Tedesco – Bologna Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a imzasının ardından Bologna, teknik direktörlük pozisyonunu Domenico Tedesco ile doldurdu. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco, Bologna'yla 2 yıllık anlaşma sağladı. Gennaro Gattuso – Lazio İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Gennaro Gattuso, Serie A ekibi Lazio ile anlaştı. Maurizio Sarri – Atalanta Serie A ekiplerinden Atalanta, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'yi getirdi. Giovanni van Bronckhorst – Feyenoord Liverpool'da yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Giovanni van Bronckhorst, Hollanda ekibi Feyenoord'a geri döndü. Fabio Grosso – Fiorentina Fabio Grosso, teknik direktörlük görevi konusunda Fiorentina ile anlaşma sağladı. Fiorentina, Fabio Grosso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Davide Ancelotti – Lille Lille, teknik direktörlük görevi için Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti ile anlaşma sağladı. Davide Ancelotti, Lille ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Ruben Amorim – Milan Serie A devlerinden Milan, teknik direktörlük görevi için Ruben Amorim ile anlaşma sağladı. Ruben Amorim, Milan'a 2 yıllık imza attı. Xabi Alonso – Chelsea Chelsea, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile anlaştı. Xabi Alonso, Chelsea ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Enzo Maresca – Manchester City Pep Guardiola ile yollarını ayıran Manchester City, teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'yı getirdi. Enzo Maresca, Manchester City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Marco Silva – Benfica Benfica, teknik direktörlük görevi için Marco Silva ile anlaşma sağladı. Marco Silva, Portekiz devi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jose Mourinho – Real Madrid Alvaro Arbeloa ile yollarını ayıran Real Madrid, Jose Mourinho ile yeniden anlaştı. Jose Mourinho, Real Madrid'e 3 yıllık imza attı. Massimiliano Allegri – Napoli Napoli, teknik direktörlük görevi için Massimiliano Allegri ile anlaştı. 58 yaşındaki Massimiliano Allegri, Napoli ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Oliver Glasner – Nottingham Forest Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası Oliver Glasner ile el sıkıştı. Filipe Luis – Monaco Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco'da yeni teknik direktör Filipe Luis oldu. Flamengo'dan ayrılan Filipe Luis, Monaco ile anlaşma sağladı.