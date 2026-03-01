Avrupa’da en çok maaş ödeyen kulüpler açıklandı! Süper Lig devi ilk 25’te...

Avrupa futbolunda kulüplerin maaş bütçeleri açıklandı. En çok oyuncu maaşı ödeyen takımlar sıralanırken, Süper Lig devinin ilk 25 içinde yer alması dikkat çekti. İşte Avrupa'da kasayı en çok açan kulüpler... 1. MANCHESTER CITY - 557 MİLYON EURO 2. BARCELONA - 551 MİLYON EURO 3. PSG - 551 MİLYON EURO 4. REAL MADRID - 514 MİLYON EURO 5. LIVERPOOL - 509 MİLYON EURO 6. CHELSEA - 445 MİLYON EURO 7. BAYERN MÜNİH - 443 MİLYON EURO 8. MANCHESTER UNITED - 416 MİLYON EURO 9. ARSENAL - 413 MİLYON EURO 10. TOTTENHAM - 318 MİLYON EURO 11. ASTON VILLA - 309 MİLYON EURO 12. NEWCASTLE UNITED - 289 MİLYON EURO 13. ATLETICO MADRID - 280 MİLYON EURO 14. DORTMUND - 268 MİLYON EURO 15. INTER - 260 MİLYON EURO 16. JUVENTUS - 245 MİLYON EURO 17. LEVERKUSEN - 209 MİLYON EURO 18. LEIPZIG - 202 MİLYON EURO 19. NOTTINGHAM FOREST - 192 MİLYON EURO 20. MILAN - 189 MİLYON EURO 21. WEST HAM- 187 MİLYON EURO 22. EVERTON - 182 MİLYON EURO 23. FULHAM - 180 MİLYON EURO 24. LYON - 178 MİLYON EURO 25. GALATASARAY - 178 MİLYON EURO