Trend Galeri Trend Spor Avrupa’da en çok maaş ödeyen kulüpler açıklandı! Süper Lig devi ilk 25’te...

UEFA'nın her yıl yayımladığı "The European Club Finance and Investment Landscape" raporuna göre Avrupa'da en fazla maaş ödeyen kulüpler belli oldu. Süper Lig devi ilk 25'e girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.03.2026 11:00
Avrupa futbolunda kulüplerin maaş bütçeleri açıklandı. En çok oyuncu maaşı ödeyen takımlar sıralanırken, Süper Lig devinin ilk 25 içinde yer alması dikkat çekti. İşte Avrupa'da kasayı en çok açan kulüpler...

1. MANCHESTER CITY - 557 MİLYON EURO

2. BARCELONA - 551 MİLYON EURO

3. PSG - 551 MİLYON EURO

4. REAL MADRID - 514 MİLYON EURO

5. LIVERPOOL - 509 MİLYON EURO

6. CHELSEA - 445 MİLYON EURO

7. BAYERN MÜNİH - 443 MİLYON EURO

8. MANCHESTER UNITED - 416 MİLYON EURO

9. ARSENAL - 413 MİLYON EURO

10. TOTTENHAM - 318 MİLYON EURO

11. ASTON VILLA - 309 MİLYON EURO

12. NEWCASTLE UNITED - 289 MİLYON EURO

13. ATLETICO MADRID - 280 MİLYON EURO

14. DORTMUND - 268 MİLYON EURO

15. INTER - 260 MİLYON EURO

16. JUVENTUS - 245 MİLYON EURO

17. LEVERKUSEN - 209 MİLYON EURO

18. LEIPZIG - 202 MİLYON EURO

19. NOTTINGHAM FOREST - 192 MİLYON EURO

20. MILAN - 189 MİLYON EURO

21. WEST HAM- 187 MİLYON EURO

22. EVERTON - 182 MİLYON EURO

23. FULHAM - 180 MİLYON EURO

24. LYON - 178 MİLYON EURO